التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) رئيس جمهورية غويانا التعاونية الدكتور محمد عرفان علي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.

كم التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا أمور موتلي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.