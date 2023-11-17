كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على بيانات مجموعة (تداول)، أن الأجانب يتملكون في سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) نحو 364.19 مليار ريال، مقسمة على 227 شركة وصندوقاً مدرجاً.ووفقاً للرصد، فإن 10.02% من القيمة السوقية لأسهم الأجانب في سوق الأسهم بمصرف الراجحي، إذ تبلغ القيمة السوقية للمستثمرين الأجانب في الشركة نحو 36.47 مليار ريال، تعادل نسبة تملكهم 12.32% من إجمالي أسهم المصرف البالغ عددها أربعة مليارات سهم.وجاءت شركة أرامكو في المرتبة الثانية، إذ استحوذت على 9.14% من إجمالي القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب، وبلغت قيمة ما يتملكه الأجانب فيها 33.29 مليار ريال بما يعادل استحواذهم على 0.41% من أسهم الشركة.وحل بنك الأول في المرتبة الثالثة، وتبلغ ملكية المستثمرين الأجانب فيه نحو 31.87 مليار ريال، وتعادل القيمة السوقية للمستثمرين الأجانب في البنك نحو 44.57% من أسهم البنك، ثم جاء بنك الأهلي في المرتبة الرابعة بتملك الأجانب فيه نحو 29.47 مليار ريال، تعادل 8.09% من إجمالي أموال المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم.وأظهر الرصد تملك الأجانب في شركتي (اس تي سي) و(بوبا) بما يعادل 18.92 و18.84 مليار ريال، تعادل نسبة تملكهم نحو 5.2 و5.08% من إجمالي أموال المستثمرين الأجانب في السوق.وتبلغ ملكية الأجانب السوقية في البنك العربي وشركة سابك ومصرف الإنماء ما بين 10-20 مليار ريال.أما ملكية الأجانب السوقية في الشركات الأخرى التي تراوح قيمة تملكهم ما بين 1-10 مليارات ريال، فشملت 39 شركة ممثلة في شركات (سابك للمغذيات الزراعية، معادن، الرياض، عِلم، بترو رابغ، موبايلي، الحفر، سليمان الحبيب، السعودي الفرنسي، أكوا باور، الكهرباء، سبكيم، البلاد، المواساة، سلوشنز، المراعي، التعاونية، جرير، أمريكانا، صافولا، ينساب، دار الأركان، تداول، الجزيرة، النهدي، كيان، زين، لوبريف، المجموعة السعودية، كابلات الرياض، الاستثمار، وقت اللياقة، الدريس، إكسترا، المتقدمة، أسترا، التموين، سيرا، بدجت).وأظهرت بيانات تداول عدم تملك الأجانب بأي نسبة في شركات (الكابلات، طيبة، مكة، جبل عمر، مدينة المعرفة).ويتملك المستثمرون الأجانب في بعض الشركات ملكية إستراتيجية، ولا يحق لهم بيع تلك الأسهم إلا بعد عامين، ممثلة في شركات (بترو رابغ، الحفر، أنابيب الشرق، أماك، البنك الأول، بنك العربي، أليانز إس إف، ولاء، بوبا، تشب).تشمل المستثمرين الإستراتيجيين227 شركة وصندوقاًتختص بمؤشر «تاسي»5 شركات لا يتملكون بها