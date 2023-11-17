أسطول السيارات الذي تقدّمه الشركة سيضم طرازات BMW i 7 و BMW iX و iX5 Hydrogen BMW الكهربائية كلياً

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COP

أعلنت مجموعةعن اختيارها كمزوّد خدمات التنقّل الكهربائي لكبار الشخصيات المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28)، والذي سينعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وستقدّم مجموعة BMW في إطار مشاركتها في COP28 أسطول سيارات يضمّ طرازات BMW i7 وBMW iX وiX5 Hydrogen، والتي ستوضع حصرياً بمتناول المشاركين في الفعالية من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وتتميز طرازات BMW i7 الرائدة بلمساتها المبتكرة التي تحمل توقيع منطقة الشرق الأوسط وحرفيّة التصميم التي تتميز بها، حيث تم تصنيع مكوّناتها الرئيسية باستخدام إلكترونات الطاقة الشمسية التي تنتجها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات من مصادر مستدامة، مما يساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى حدّ كبير خلال عملية الإنتاج.

كما تعكس سيارة BMW iX النهج الذي تتّبعه مجموعة BMW في التصميم الدائري، حيث تسعى إلى التوصّل إلى أفضل طريقة للحفاظ على المواد ضمن دورة الإنتاج، وضمان عدم إهدار الموارد والحفاظ على قيمتها لتُستخدم على المدى الطويل. فاستخدام المواد الثانوية عالية الجودة يحدّ بشكل كبير من البصمة الكربونية لمركباتنا.

يشار إلى أنّ BMW iX5 Hydrogen أتمّت مؤخراً وبنجاح اختبارات الطقس الحار في دولة الإمارات، وتعدّ مركبة خالية من الانبعاثات مناسبة للرحلات الطويلة التي يتخللها توقّف قصير للتزوّد بالوقود. ويمكن لتكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية المزوّدة بها أن تشكّل ركيزة أخرى ضمن سلسلة مركبات مجموعة BMW المستقبلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريستيان باهو، المسؤول العالمي للمشاركة السياسية الخاصة لدى مجموعة BMW: "تتماشى رؤية رئاسة COP28 مع التزام BMW بالتوجه التكنولوجي واتفاق باريس للمناخ. وستقدم مجموعة BMW في المؤتمر الحلول المناسبة وتناقش المتطلبات التي نعتبرها ضرورية لتسهيل التحول نحو التنقل المستدام".