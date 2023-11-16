دشن وكيل محافظ ميسان علي بن سليم الجبيري مهرجان الدخن ومحاصيل الحبوب بسوق المشرف بحداد بني مالك.

ويهدف المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة ميسان من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية حيث يتضمن المهرجان عرضاً للمحاصيل البعلية بالإضافة الى منتجات الأسر المنتجة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن هذا المهرجان يأتي بإشراف وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك ويشارك فيه عدة جهات منها الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض والمزارعون من (بني مالك وبني الحارث وثقيف) لعرض محصول الدخن وكافة المحاصيل الزراعية. موجهاً الدعوة إلى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة من ما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.