تواصل شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) اتخاذ المزيد من الخطوات الطموحة نحو تحقيق أهدافها وتحقيق مستقبل خال من الدخان منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشهد الشركة حالياً تحولاً ملحوظاً في أعمالها تصبح بموجبه مؤسسة خالية من الدخان، وذلك من خلال التركيز على تقديم حلول مبتكرة، تهدف إلى الحد من أضرار التبغ لدى البالغين الذين قرروا الاستمرار بتدخين السجائر أو استخدام منتجات النيكوتين.

وتم إطلاق جهاز (IQOS ILUMA) في كل من المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين، إذ يشكل أحدث منتج مبتكر في مجموعتها المتنامية من المنتجات الخالية من الدخان، وهو مخصص للمدخنين البالغين الذين اختاروا أن يستمرّوا بالتدخين. وتم تطوير IQOS ILUMA من خلال جهود البحث والتطوير المكثفة، التي تولاها أكثر من 1500 من العلماء والمهندسين والمتخصصين الطبيين والخبراء، ويُعتبر أول نظام لتسخين التبغ من شركة فيليب موريس إنترناشيونال تم تصميمه اعتماداً على تقنية التسخين بالحث المتقدمة، التي أسهمت في التخلص من الاعتماد على شفرات التسخين وألغت الحاجة إلى تنظيف الجهاز نهائياً. ويسهم نظام التسخين بالحث في ضمان منع حدوث عملية احتراق التبغ التي تؤدي إلى إلى توليد أكثر من 6.000 مادة كيميائية تم تصنيف نحو 100 منها على أنها مسبب أو من المحتمل أن تكون مسبباً للأمراض المرتبطة بالتدخين.

وقال تركان دميرباس نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة: قد لا يدرك المدخنون البالغون الخيارات التي يتخذونها، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقص المعلومات والمعرفة حول المنتجات التي تسبب الضرر، مقابل المنتجات المدعومة بالعلم والتي تقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.

تتمحور استثماراتنا في شركة فيليب موريس إنترناشونال حول تزويد المدخنين البالغين الحاليين ببدائل أفضل من خلال ابتكارات الحد من الضرر، التي يمكن أن تساعدهم على التراجع عن استخدام السجائر والتحول إلى بدائل أفضل.

من جهته قال سايم ياسين، مدير التسويق والرقمنة في شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة: «تتطلب مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين في عصرنا هذا، حلاً عملياً يُعطي الأولوية لصحة المستهلكين، مع مواصلة الجهود نحو التخلي عن السجائر. ويُشكل جهاز IQOS ILUMAأحدث ابتكاراتنا في أنظمة تسخين التبغ، والذي سيساهم في تسريع الجهود المبذولة نحو تحقيق هدفنا المتمثل بمستقبل خالٍ من الدخان. ومن خلال مجموتنا المتنامية من البدائل الخالية من الدخان، نجدد التأكيد على التزامنا بإحداث تغيير واقعي على مستوى المجتمع بأسره، والذي يتيح الفرصة لإعادة تصور العالم الذي نعيش فيه نحو عالم خالٍ من السجائر».

واستثمرت شركة فيليب موريس إنترناشونال، منذ عام 2008، أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي في جهود الأبحاث والتطوير والتسويق وقدرات التصنيع الخاصة بمحفظة المنتجات خالية من الدخان مثل IQOS ILUMA. وتؤمن شركة فيليب موريس إنترناشونال بإمكانية تسريع الوصول إلى مستقبل خالٍ من الدخان من خلال مواصلة الابتكار والتوسع في مجموعة المنتجات الخالية من الدخان وطرح البدائل المدعومة بالعلم، والعمل جنبًا إلى جنب مع السياسات والإجراءات الحكومية المناسبة التي تتبنى ممارسات الحد من الضرر.

بحلول 30 سبتمبر 2023، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشونال، الخالية من الدخان متاحة للبيع في 82 سوقاً. وتقدر الشركة أن نحو 19.7 مليون بالغ حول العالم قد قاموا بالفعل بالانتقال إلى استخدام جهاز IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. هذا وشكلت المنتجات الخالية من الدخان نحو 36.2٪ من إجمالي إيرادات فيليب موريس انترناشونال للربع الثالث من العام 2023.

جهاز IQOS ILUMA بديل ثوري يعزز عملية الحد من الضرر

يعتبر جهاز IQOS OLUMA من أحدث ابتكارات الشركة ضمن منتجات تسخين التبغ ويعتمد تقنية التسخين المبتكرة المتمثلة في نظام التسخين بالحث SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ الذي يقوم بتسخين التبغ من الداخل في الجيل الجديد من أعواد التبغ.