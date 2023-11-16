في عرض مذهل لابتكار السيارات، أبهرت EXEED الجمهور في معرض جنيف الدولي للسيارات الشهر الماضي، في 5 أكتوبر، كاشفة عن نموذج RX 2.0 المنتظر.

تعتبر RX إضافة بارزة إلى تشكيلة EXEED هذا العام. فقد أدهشت الحضور والنقاد على حد سواء بتصميمها المتقدم والتكنولوجيا الحديثة. كرمت جائزة التصميم الدولية (IDA) تصميمها الاستثنائي بالجائزة الذهبية المرموقة، مما عزز مكانتها كأيقونة حقيقية للفخامة والجمال.

أكد تشاو شين، الرئيس التنفيذي لشركة EXEED الدولية خلال كلمته الافتتاحية، على المبادئ التأسيسية للعلامة التجارية وهي الاستكشاف والابتكار. وعبر عن ذلك قائلا: (تهدف EXEED، في جوهرها، إلى تخطي الحدود وتبني روح الاستكشاف. يتعلق الأمر بالجرأة في التحدي والسعي المستمر نحو المزيد. الاستكشاف هو في الحمض النووي الخاص بنا، مما يدفعنا إلى آفاق جديدة بمنتجات مطورة).

لم يقتصر دور EXEED على التوسع في ثمانية أسواق متنوعة فحسب، بل تفوقت في تقديم تميز لا مثيل له، مما أثر إيجابياً على 180,000 مستخدم في جميع أنحاء العالم. ويمتد التزامهم إلى ما هو أبعد من مجرد التوسع، مع التركيز على توفير تجربة ممتازة تتجاوز المركبات نفسها.

وأكد شين: (لقد أنشأت EXEED علامة تجارية ذات مكانة رفيعة المستوى، مع التأكيد على التجربة الفاخرة. هدفنا ليس فقط تزويد عملائنا بمركبة متقدمة تقنيا وآمنة، ولكن أيضا صورة العلامة التجارية و تجربة ممتازة طوال الرحلة).

التصميم والتكنولوجيا المبتكرة

أخذ المصمم الرئيسي، بيتر جون ماتكين، المسرح لتسليط الضوء على جماليات التصميم والتكنولوجيا المدمجة في الـ. . RX الميزة البارزة هي المصابيح الأمامية بشكل «∑»، التي يتم توصيلها من خلال لغة الإضاءة الذكية. هذه الفلسفة التصميمية الرائدة حققت ل RX الجائزة الذهبية في مسابقة IDA لعام 2023.

تصميم السيارة يلتزم بالنسبة الذهبية 0.618، مجسدة الأناقة ومساهمة في التسارع السريع. بمعامل مقاومة الرياح المنخفض 0.326، تتميز الـ RX عن غيرها من سيارات الدفع الرباعي، مجهزة بتكنولوجيا حديثة مثل نظام تعليق CDC، ونظام SS، ونظام HDS، تقدم RX تجربة قيادية فريدة. نظام تعليق CDC، الذي يضمن التكيف مع أي حالة طريق، مما يوفر قيادة سلسة ومريحة. نظام SS يحول المقصورة إلى مأوى شخصي، في حين يضمن نظام HDS توصيل الطاقة بقوة.

أشار بيتر جون ماتكين إلى أن نظام CDC يوفر زيادة ملحوظة بنسبة 36% في راحة المستخدمين، مما يوفر تطوراً في الأداء خلال سيناريوهات القيادة المختلفة، بما في ذلك بداية الرحلة، وعند التوقف، أو السير، حتى في ظروف الطرق الصعبة.

نظام التحكم الذكي في جميع العجلات ونظام باور ترين

نظام الدفع الرباعي الذكي (AWD) للـ RX يقدم سبع وضعيات قيادة، ملائمة لمختلف الأنماط الطبيعية وتفضيلات القيادة. المحرك 2.0، الذي يتمتع بقوة 265 حصانًا، يمكن الـ RX من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.9 ثوانٍ فقط.

تعد السلامة أولوية قصوى في كل جانب من جوانب فلسفة EXEED في التصميم. تتميز RX بنظام 8 وسائد هوائية و21 نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) مما يوفر رؤية بانورامية شاملة بزاوية 540 درجة للبيئة المحيطة، مما يزيل البقع العمياء.

بالإضافة إلى الأداء، توفر RX وسائل راحة مبتكرة مثل مفتاح البطاقة الذكية AI NF، وأنظمة العطور، ونظام التحكم في درجة الحرارة، ومقاعد قابلة للتعديل بستة اتجاهات، ونظام التحكم في معدات الجيب. يعزز نظام Sony من 14 مكبر صوت ومسند الرأس الصوتية تجربة القيادة بشكل إضافي.

التطلع إلى المستقبل

شهد توسع EXEED في الشرق الأوسط في عام 2022 نموا سريعا، مما أدى إلى التواجد في دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر والعراق. ولا تزال EXEED مكرسة للتواصل مع المستخدمين في الشرق الأوسط بطرق مبتكرة، مما يبشر بمستقبل مثير ل EXEED RX في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد تقديم نموذج RX في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة وبارزة في توسيع العلامة التجارية في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق العلني لـ RX الأنيقة والمبتكرة في المملكة بداية عام 2024، مما يبشر بالكشف عن النقاب الذي سيأسر عشاق السيارات ويضع معايير جديدة للتميز في السوق السعودية.

مع تسليط الضوء على EXEED RX في هذا السياق المتنوع، تظل الشركة ملتزمة بتقديم لا يقتصر فقط على تكنولوجيا السيارات المبتكرة، ولكن أيضًا تقديم تجربة قيادية فاخرة ومغمورة للجمهور المميز في المملكة العربية السعودية.

لتعزيز تجربة العلامة التجارية والمنتجات للعملاء الكرام في المملكة العربية السعودية، توجه EXEED دعوة للمشاركة في الاستبيانات المقدمة:

استبانة تجربة العلامة التجارية: https://exeedbrandsurvey.wjx.cn/vm/mBPkAai.aspx

استبانة رضا المنتج: https://exeedrxsurvey.wjx.cn/vm/rtwuODo.aspx