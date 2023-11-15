كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي، حيث كان 1.7%. وتباطأ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 20 شهراً منذ يناير 2022.

وواصلت نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك التراجع في سبتمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي من 2.8% في مايو الماضي إلى 2.7% في يونيو و2.3% في يوليو و2% في أغسطس و1.7% في سبتمبر 2023م.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 109.86 نقطة في أكتوبر 2023، مقابل 108.11 نقطة في أكتوبر 2022، و109.72 نقطة في سبتمبر 2023.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تسجيل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك «معدل التضخم» في السعودية 2.5% هذا العام، وتتراجع إلى 2.2% العام القادم.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الأسبوع الماضي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، إذ توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام القادم.