افتتحت شركة صديق ومحمد عطار، الوكيل لساعات «رولكس»، أحدث معرض بمركز الخياط في شارع التحلية بجدة، إذ يعرض فيه للمرة الأولى تصميمات مصنوعة يدوياً من أجود أنواع الزجاج الفينيسي، حيث لا توجد قطعتان متماثلتان، مع حرفية استثنائية ترتبط فيها براعة التصنيع بشكل وثيق مع الجودة والعناية التي تتميز بها كل ساعة من ساعات رولكس.

ويركز المعرض على تقديم تجربة استثنائية للعملاء، مع احتوائه على أربع غرف لكبار الشخصيات، بينما تجذب واجهته الأنظار بنمطها المستوحى من إطار رولكس المخدد، مما يستحضر ارتباط العلامة التجارية بالأناقة والدقة، كما زُيّن المعرض بأعمال فنية خاصة مستوحاة من جمال البحر الأحمر ومدينة جدة العصرية.

وخُصصت مناطق للعرض الخاص والمناسبات الحصرية لكبار الشخصيات في الطابق الأول، كما تحتوي المساحة على مكتبة منسقة بعناية من عناصر رولكس الشهيرة، التي تدعم هوية العلامة التجارية. ويوجد أيضاً منطقة مخصصة لساعات رولكس، تستعرض التراث الغني للعلامة التجارية، وتقدم تجربة ممتعة للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال عمر عطار، الرئيس التنفيذي لشركة صديق ومحمد عطار: «أنا فخور بجهود فريق شركة صديق ومحمد عطار وفريق رولكس لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس. أنا متأكد من أن والدي الراحل، صديق عطار، كان سيفخر بهذا الإنجاز الجديد، الذي يتزامن مع مرور 65 عاماً من التعاون الوثيق والشراكة الناجحة مع رولكس، الذي أصبح أكثر قوةً ورسوخاً».