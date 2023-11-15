تباطأ معدل التضخم في المملكة 1.6% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل في العام 2022، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء، التي أظهرت ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% والأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.

وبحسب التقرير ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023م، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21.0%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 % متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.9 % متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6 %.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بلغت نسبته 0.8% متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بنسبة 1.2 % متأثراً بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.5%.

وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -4.2%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7 %، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.7%.