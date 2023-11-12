أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) تقريرًا مفصلًا من السجلات الرسمية حول استدامة المواطنين في القطاع الخاص، واستعرض بالتفصيل أعداد المواطنين المستمرين في القطاع بجميع فئاتهم ولمدة تزيد على 20 عامًا؛ حيث أوضح التقرير نجاح الجهود في تعزيز استدامة العاملين، نظرًا إلى ما يقدمه القطاع الخاص لهم من حوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمر، مدفوعا ببرامج الدعم والاستبقاء والتوطين الحكومية.

وأظهر التقرير ارتفاعا ملموسا في استدامة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المستمرين لأكثر من 20 عاماً 123 ألف مواطن؛ كما ارتفع عدد المواطنين المستمرين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم؛ ما يشير إلى تحسن بقائهم واستدامة وظائف القطاع الخاص.



يذكر أن المرصد الوطني للعمل قد أصدر تقريرا مفصلاً عن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص، وأوضحت هذه التقارير ارتفاع تنافسية القطاع وجودة الوظائف.

ويعمل المرصد الوطني للعمل على إصدار العديد من التقارير والبيانات، التي تستعرض تحليلاً لاتجاهات قطاع العمل، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامٍ كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.