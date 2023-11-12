دشنت شركة ذيب لتأجير السيارات، بالتعاون مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، أول أسطول من سيارات BMW الفئة الخامسة الجديدة كليًّا، والتي تعتبر أحدث الطرازات التي شهدتها مؤخراً سوق السيارات، حيث ستقوم «ذيب لتأجير السيارات» بإتاحتها لتأجير الأفراد خلال شهر نوفمبر من عام 2023، لتغطية الطلب المتنامي من جانب العملاء.

وقّع الاتفاقية مدير إدارة المشتريات والمستودعات في شركة «ذيب لتأجير السيارات»، الأستاذ حمد بن عبدالرحمن الراجحي، فيما وقعها من جانب «شركة محمد يوسف ناغي للسيارات» المدير العام لمبيعات الشركات الأستاذ خالد حسان، وذلك وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الطرفين والجهات ذات العلاقة في المقر الرئيسي لشركة «ذيب لتأجير السيارات».

وتعليقا على التدشين، قال الأستاذ حمد الراجحي: «نواصل في شركة «ذيب لتأجير السيارات»، وبصورة متنامية، تحديث ودعم أسطول الشركة من خلال تزويدها بأحدث، وأبرز طرز السيارات بكافة الفئات، التي تلبي مختلف متطلبات عملائنا، وتعد سيارات BMW 520 M Sport Package من أحدث أنواع السيارات التي استقبلتها الأسواق العالمية، وتتمتع بتقنيات حديثة، كما تمثل إضافة قيمة ومميزة لأسطول شركتنا».

وأكد «الراجحي» أن شركة محمد يوسف ناغي للسيارات تعد أحد أبرز الشركاء الإستراتيجيين، حيث نحرص في «ذيب لتأجير السيارات»، بصورة دورية على تزويد فروعنا بأحدث الطرز منها، وذلك لتلبية رغبات وتطلعات عملائنا الذين يبحثون عن الراحة والفخامة والتميز.

من جهته، ثمّن الأستاذ خالد حسان المدير العام لمبيعات الشركات، في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، التعاون القوي والوثيق الذي يربط بين الشركتين، مشيرا إلى أن «ذيب لتأجير السيارات»، تعتبر من أبرز شركات تأجير السيارات الرائدة، على مستوى المملكة والمنطقة، والتي تشهد توسعا كبيرا في خدماتها، لذلك نسعد ونفخر بالعلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض، كما نحرص على تطوير هذه العلاقات مستقبلا.

شركة ذيب لتأجير السيارات، هي إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 28 ألف سيارة.