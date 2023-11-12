• حصل المقر الجديد على شهادة «سمارت سكور» البلاتينية، مما يعتبر أول بنك يحصل على هذه الشهادة في المملكة والثالث في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شهادة «لييد» الذهبية للمباني المستدامة. • نجح المقر الجديد بإعادة تدوير أكثر من 73% من نفايات البناء الخاصة به. • يتميز المبنى بتدفق هواء خارجي أعلى بنسبة 30% مقارنة بالتوصيات، مما يضمن جودة هواء داخلي محسنة للموظفين.

عقد البنك السعودي الأول حدثًا افتتاحيًا في مقره الجديد الحاصل على شهادة «سمارت سكور» البلاتينية بالإضافة إلى شهادة «لييد» الذهبية للمباني المستدامة يوم الاثنين 23 أكتوبر. وركز الحدث «الأول دائمًا: أمسية التحول»، على إرث «الأول» وما شهده من تطور وهويته الجديدة.

وافتتح البنك مقره الجديد، والذي يطلق عليه اسم «برج الأول» باستضافة ممثلي مجلس إدارة «الأول» ومسؤولين حكوميين وممثلين رفيعي المستوى من الرؤساء التنفيذيين، كما حضر «نويل كوين» الرئيس التنفيذي لبنك «اتش اس بي سي» وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك «اتش اس بي سي».

وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة الأول: «يمثل افتتاح برج الأول علامة فارقة ومهمة، حيث نواصل مسيرتنا في هذا المقر الرئيسي الجديد الذي يرمز إلى تفانينا بتبني التغيير وتشكيل المستقبل، مع تقدير تراثنا دائمًا والبقاء صادقين مع قيمنا وأخلاقنا ورسالتنا. وأنا على ثقة أننا سنواصل الآن النمو والازدهار كالبنك السعودي الأول وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لعملائنا وموظفينا والمملكة».

بعدما أعربت عن شكرها للبنك المركزي السعودي ووزارة التجارة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا على دعمهم المستمر، أضافت: «شكر خاص لشريكنا اتش اس بي سي، شريكنا لأكثر من 45 عامًا، والتي أظهر خلالها دعمه المستمر للبنك في كل الظروف. من خلال إدارتهم الحكيمة، ودعمهم التقني، ووجود مديرين منتدبين في مجلس الإدارة، وثباتهم ودعمهم في جميع الأوقات، كل ذلك في إطار شراكة حقيقية، لقد قاموا بدور بارز في نجاح البنك وما زالوا يستمرون في ذلك».

وفي هذا الصدد، نجح «برج الأول» في إعادة تدوير أكثر من 73% من نفايات البناء الخاصة به، بالإضافة إلى أن حوالي 37% من مواد البناء مصنوعة من مواد معاد تدويرها، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى استخراج موارد جديدة.

ويتميز المبنى بتدفق هواء خارجي أعلى بنسبة 30% مقارنة بالتوصيات، مما يضمن جودة هواء داخلي محسنة للموظفين، بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض استهلاك المياه الداخلية بنسبة 54% بسبب تركيبات تجهيزات توفير المياه.

ولقد غرس البنك ممارساته البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في استراتيجيته ويتخذ البنك خطوات هادفة لدعم مستقبل يتسم بالاستدامة.

يذكر أن البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة ويمتد تاريخه في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 90 عامًا، وخلال هذه الفترة كان شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة. ويعد الأول أحد البنوك الدولية الرائدة للشركات والمؤسسات في المملكة، حيث يقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يعد الأول شركة رائدة في المملكة وعلى مستوى المنطقة في مجال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والخدمات المصرفية بالجملة للديون والابتكار في قطاع الخدمات الرقمية والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، مما يمهد مسيرتنا نحو تحقيق التحول والتميز في قطاع الخدمات البنكية.

يقدم الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.

يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول في 14 مارس 2021م، عندما كان يُعرف قانونًيا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب). ويعد الأول مؤسسة مالية مرخصة تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وشريكًا في مجموعة HSBC.