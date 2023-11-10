نفذت مجموعة اللولو الدولية وعدها بالسير مواكبة للتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح أكبر هايبر ماركت في ينبع، مركز اقتصاديات النفط على جانب الميناء في حزام البحر الأحمر الساحلي.وتم الإعلان عن افتتاح الهايبر ماركت من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي بارك لمجموعة اللولو على الافتتاح وأثنى على دورها في نمو المملكة العربية السعودية.وقال: «يعد افتتاح أكبر هايبر ماركت في ينبع مؤشراً على مدى ارتباط سلسلة لولو هايبر ماركت بمساحاتنا الحضارية المتنامية، مما يوفر جودة عالمية وخدمة عملاء في كل ركن من أركان المملكة العربية السعودية».ويعد الهايبر ماركت، الذي تم افتتاحه للعملاء اعتباراً من 6 نوفمبر، جزءاً من مركز الهيئة الملكية ويمتد على طابق واحد بمساحة 10000 متر مربع.وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو يوسف علي: إن افتتاح الهايبر ماركت الجديد يأتي تماشياً مع التزام مجموعة اللولو برؤية القيادة السعودية من أجل مستقبل مشرق. وأضاف أيضاً أن التوسع المستمر للمجموعة هو إعادة تأكيد لثقة الشركة في التقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية.وحضر افتتاح الهايبر ماركت شهيم محمد، مدير لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، والمدير الإقليمي للمنطقة الغربية رفيق محمد علي.ويتميز أكبر ماركت في ينبع بوجود أقسام متعددة تحتوي على جميع احتياجات المتسوقين ومعروضة بطريقة مرتبة وواضحة وبتصميم عصري مميز ليحظى العملاء بسهولة ممتازة في التسوق، وسرعة التنقل داخل الهايبر ماركت، هذا إضافة إلى توفير 14 منفذ دفع و260 موقفاً مخصصاً لوقوف السيارات.