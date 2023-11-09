نفذت مجموعة اللولو الدولية وعدها بالسير مواكبة للتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح أكبر هايبر ماركت في ينبع، مركز اقتصاديات النفط على جانب الميناء في حزام البحر الأحمر الساحلي.

وقد تم الإعلان عن افتتاح الهايبر ماركت من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الذي بارك مجموعة اللولو على الافتتاح وأثنى على دورها في نمو المملكة العربية السعودية.

وقال أمير المدينة المنورة: «يعد افتتاح أكبر هايبر ماركت في ينبع مؤشرًا على مدى ارتباط سلسلة لولو هايبر ماركت بمساحاتنا الحضارية المتنامية، مما يوفر جودة عالمية وخدمة عملاء في كل ركن من أركان المملكة العربية السعودية».

ويعد الهايبر ماركت، الذي تم افتتاحه للعملاء اعتبارًا من 6 نوفمبر، جزءًا من مركز الهيئة الملكية ويمتد على طابق واحد بمساحة 10000 متر مربع.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو السيد يوسف علي، إن افتتاح الهايبر ماركت الجديد يأتي تماشيًا مع التزام مجموعة اللولو برؤية القيادة السعودية من أجل مستقبل مشرق. وأضاف أيضا أن التوسع المستمر للمجموعة هو إعادة تأكيد لثقة الشركة في التقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

وحضر افتتاح الهايبر ماركت مدير لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية السيد شهيم محمد، والسيد رفيق محمد علي، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية.

وقد تم بتاريخ 09.11.2023 استقبال السيد يوسف علي للضيف الرئيسي نيابة عن الهيئة الملكية (الأستاذ/ أحمد بن سالم الشغدلي – والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس/ عبد الهادي الجهني)، في مقر الهايبر ماركت وقاموا بجولة سريعة داخل الهايبر ماركت لأخذ فكرة عن فئات المنتجات المعروضة، وتشمل المنتجات المصنوعة في السعودية والمصنوعة خصيصا في ينبع بكل فخر وسرور وأيضا المنتجات المستوردة والأطعمة الطازجة وأكثر من ذلك تحت سقف واحد.



يتميز أكبر هايبر ماركت في ينبع بوجود أقسام متعددة تحتوي على جميع احتياجات المتسوقين ومعروضة بطريقة مرتبة وواضحة وبتصميم عصري مميز ليحظى العملاء بسهولة ممتازة في التسوق وسرعة التنقل داخل الهايبر ماركت، هذا بالإضافة إلى توفير 14 منفذ دفع و260 موقفا مخصصا لوقوف السيارات.

من المميزات الخاصة في الهايبر ماركت التركيز على خيارات الأطعمة الصحية وأغذية الحمية، ومجموعة واسعة من الأطعمة «الخالية من الجلوتين»، وقسم المأكولات البحرية الذي يمتد أيضًا إلى السوشي الطازج والأسماك المشوية واللحوم الفاخرة ومجموعة واسعة من المنتجات المستوردة. ومجموعة من العصائر الطازجة والخبز الطازج والكيكات والمعجنات المصنوعة داخل مخبز الهايبر ماركت. وأيضا قسم الفواكه والخضروات الطازجة من جميع أنحاء العالم، وقسم أغذية خاص بالحيوانات الأليفة وأقسام أخرى تشمل قسم مستحضرات التجميل وملابس وأحذية وشنطا نسائية وحقائب سفر وغير ذلك العديد من الأقسام التي يحتاجها كل متسوق في منزله.

هناك عدادات مخصصة للدفع الأخضر لتشجيع سياسة الشركة المتمثلة في إعطاء الأولوية للعملاء المهتمين بالبيئة، وتقدم أيضا خدمة الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع حملتها الخضراء التي تسعى إلى تعزيز المعاملات غير الورقية.