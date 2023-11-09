وقع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ووزير المالية والشؤون الاقتصادية في جمهورية جامبيا سيدي كيتا اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، متضمنة تقديم إعفاء للاستثمارات الحكومية في الجانبين؛ ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.

وتأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي مع جمهورية جامبيا في شتى المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.