أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» عن أداء مالي قوي خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الزكاة إلى 121.5 مليون ريال، مقارنة بـ 78 مليون ريال في العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 55 بالمئة. وقد شهدت الشركة أيضاً ارتفاعاً بنسبة 30 بالمئة في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.5 مليار ريال في التسعة أشهر من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في السوق المحلي والأسواق الدولية.

وقد أبرزت نتائج فترة التسعة أشهر من العام تحسناً ملموساً في أداء محفظة إعادة التأمين للشركة حيث ارتفعت نتائج خدمات إعادة التأمين بنسبة 86 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتسجل 101 مليون ريال. بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 39.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة 2.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة إعادة توزيع الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة. كما ارتفعت أرباح الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 38 بالمئة حيث بلغت 44.4 مليون ريال مقابل 32.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.

وأكد فهد بن عبدالرحمن الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إعادة»، أن النتائج الإيجابية خلال فترة التسعة أشهر من العام تعكس محافظة الشركة على وتيرة نمو مستقرة وتنويع لمحفظة أعمالها محلياً ودولياً، واستمرار التحسن في الأداء الفني ومعدلات الربحية مع الحفاظ على مركز مالي قوي. كما أشار الحصني إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز موقعها التنافسي واستثمار فرص النمو والتوسع، في ضوء التحسن الذي يطرأ على البيئة التشغيلية للشركة نتيجة وجود عناصر إيجابية مثل نمو قطاع الـتأمين في المملكة وتطوّر البيئة التنظيمية، إضافة إلى المسار المتصاعد لأسعار خدمات إعادة التأمين في الأسواق العالمية.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي. وتنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة، وتتمتع بتقييم ائتماني بفئة A- من وكالة ستاندارد اند بورز و تقييم بفئة A3 من وكالة موديز. وتتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.