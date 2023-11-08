سجلت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بقيمة 354.54 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، متراجعة بنسبة 27.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022 التي سجلت -آنذاك- نحو 488.78 مليار ريال، أما أرباح الربع الثالث فقد بلغت 122.19 مليار ريال، بنسبة تراجع 23.2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذلك انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام بشكل جزئي، الذي يعزى بشكل أساس إلى انخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام، وجاء ذلك رغم ارتفاع دخل التمويل والدخل الآخر، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.وتراجعت أرباح الربع الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وقابل ذلك جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض متوسط معدل الريع الفلي وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، جاء ذلك رغم انخفاض ضرائب الدخل والزكاة.وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح، خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير، قابل ذلك جزئياً انخفاض الكميات المبيعة.وأعلنت الشركة أنه سيتم توزيع أرباح للمساهمين كتوزيعات أساسي عن الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 73.2 مليار ريال، وستدفع في الربع الرابع.إضافة إلى دفع توزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 37 مليار ريال، بناء على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022، ونتائج الأشهر التسعة من عام 2023.وستعمل الشركة على استمرار التوسع الإستراتيجي من خلال اتفاقية لأول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال. وتخطط الشركة لدخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية من خلال الاستحواذ على أعمال تجزئة وتسويق.وكشفت الشركة عن زيادتها طاقة معالجة الغاز الخام بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالى 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وذلك من خلال توسعة معمل الغاز في الحوية.