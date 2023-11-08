كشف مدير عام تغطية أعمال المنشآت الكبيرة في صندوق التنمية السياحي السعودي خالد الشريف، أن قيمة المشاريع السياحية في المملكة تتجاوز حالياً أربعة مليارات دولار.وأشار الشريف في مقابلة مع (العربية Business)، على هامش فعاليات مؤتمر السفر العالمي (WTM)، في (لندن)، إلى أن المملكة تهدف لاستقطاب أكثر من 150 مليون زائر بحلول عام 2030. وأفاد أن الصندوق يدعم شركات القطاع الخاص لتنمية القطاع السياحي السعودي.وقال: «نطمح في صندوق التنمية السياحي السعودي لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10%». ولفت إلى أن المشاريع السياحية ستضيف العديد من الوظائف الجديدة.