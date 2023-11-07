جمعت SHEIN، المتجر الإلكتروني العالمي لتسوّق منتجات الموضة، والمتخصص في منتجات الجمال، وأسلوب الحياة، عالم الفن والموضة في عرض أزيائها الأول في الرياض الذي أقيم في 2 نوفمبر في منتجع ماربيلا، الذي ترافق مع حفل عشاء ومزاد خيري.

الحدث كان بعنوان «بلومينغ ارت» (Blooming Art)، وفر أمسية رائعة جمعت بين الموضة، والترفيه، والأعمال الخيرية.

ومثل عرض أزياء SHEIN في الرياض علامة فارقة في مسيرة العلامة التجارية باعتباره أول عروض أزيائها في المملكة العربية السعودية، حيث استعرضت العلامة من خلال الحدث أحدث تشكيلاتها لموسم الخريف والشتاء المستوحاة من اللوحات الشهيرة لفنانين معروفين عالمياً، ومن المتوقع إعادة صياغة مفهوم الموضة وتقديمها في قالب فني حقيقي.

وتم عرض قطع مجموعات التشكيلة الجديدة – «أناقة فنية» (Artful Elegance)، و«أقمشة حضارية» (Urban Canvas)، و«ليلة النجوم» (Starry Night) - من قبل عارضين وعارضات أزياء وأطفال تم اختيارهم خلال المسابقة المفتوحة التي أقامتها SHEIN عبر الموقع. وتم اختيار العارضين والعارضات الـ11 الطموحين من خلال عملية تصويت سجلت أكثر من 300 ألف صوت، حيث افتتح الحدث بعرض أزياء مبهر اتاح للحضور رؤية التشكيلة الجديدة والتسوق منها.

وعقب عرض الأزياء، أقيم حفل عشاء مصحوب بمزاد خيري يضم لوحات رائعة لمواهب فنية صاعدة من «جمعية أسر التوحد الخيرية» غير الربحية. وعاد بالكامل ريع الفعالية البالغ 468،000 ريال سعودي من بيع 10 لوحات إلى الجمعية لتعزيز الدعم المقدم للأطفال ذوي إضطراب طيف التوحد.

وبهذه المناسبة قال سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة «جمعية أسر التوحد الخيرية»: «على مدى 14 عاماً، كنا ومازلنا نطمح إلى تحسين الخدمات المقدمة لذوي إضطراب طيف التوحد في جميع أنحاء المملكة، وأن نقدم نموذجاً يحتذى في مختلف أنحاء العالم لأفضل الممارسات المتبعة. وإذ نحتفل اليوم باتحاد جوانب الفن والموضة والإنسانية، فإننا نقدر بشدة الدعم المقدم لهذه المواهب الناشئة تحت رعايتنا. وهذه الشراكة مع شي إن لا تعزز رسالتنا فحسب، وإنما تسلط الضوء أيضاً على الإمكانات الرائعة لهؤلاء الفنانين اليافعين رغم التوحد. وإنه لشرف للجميع أن يشاركوا في مثل هذا الحدث الذي يرفع سوية الوعي ويوحد مجتمعنا بكامل أطيافه».

وبالإضافة إلى الموضة والأعمال الخيرية، تضمن الحدث عروضاً آسرة لنجمة الغناء السعودية الصاعدة زينة عماد، وعازفة البيانو الرائعة، والأطفال الموهوبين ذوي اضطراب طيف التوحد من «جمعية أسر التوحد الخيرية». كما ترافق مع الأمسية معرض فني، وفرص لا تفوت للتصوير الفوتوغرافي، ومجموعة من الهدايا الإبداعية، مع وجود العديد من الشخصيات البارزة المشاركة بالحدث، يتضمن سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة «جمعية أسر التوحد الخيرية»؛ ونايف فهد بن سعيدان، نائب رئيس الجمعية؛ والمؤثرة نهى نبيل، وغيرهم.