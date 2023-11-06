بقدر أهمية دور القلب في جسدنا، ينطبق الأمر ذاته على النوم. إنه أساسي بالنسبة لنا مثل الهواء الذي نتنفّسه وهو عادة إمّا أن ينفعك أو يضرّك وهو يؤثر على حياتنا وصحتنا. لسوء الحظ، مع ازدياد حداثة العالم ورقميته، يبدو أننا نهمل أهمية النوم ونتبع عادات غير صحية قبل النوم. أحد أكثر العادات شيوعا هو التعرض للشاشات قبل النوم مباشرة.

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد عبّر نحو 62% من البالغين في جميع أنحاء العالم عن نقص في النوم الجيد. لا يدرك الكثيرون الآثار الرئيسية للنوم على الصحة، خصوصا على المدى الطويل. يمكن أن تؤثر قلة النوم على قلبنا وجهاز المناعة والصحة العقلية والمزيد. علاوة على ذلك، لا يمتلك الكثيرون الأدوات المناسبة لفهم كيف يمكنهم النوم بشكل أفضل. لسد الفجوة وتحسين الوصول إلى أدوات إدارة النوم، استثمرت بعض العلامات التجارية مثل هواوي في تقنية النوم وأدخلت ميزات مراقبة النوم في أجهزتها القابلة للارتداء.

حلول مخصّصة للجميع

من الذين يعملون في الليل إلى الأهل العاملين، فإن الطريقة التي ننام بها فريدة بالنسبة لنا مثل هوياتنا، وهذا هو السبب أيضًا في أن الخبراء يعملون من أجل اكتشاف حل واحد يناسب الجميع للنوم بشكل أفضل. هذا يعني أننا بحاجة إلى فهم دورات النوم وعاداتنا بطريقة شخصية.

يمكن أن تساعدنا الساعات الذكية في ذلك، لأنها توفر سهولة الوصول إلى تقنيات مراقبة النوم. حاليًا، يمكن للعديد من الساعات الذكية في السوق اكتشاف مراحل النوم المختلفة (النوم الخفيف، نوم حركة العين السريعة، النوم العميق، إلخ). تذهب أحدث ساعات هواوي الذكية إلى أبعد من ذلك، مما يمنح المستخدمين تجربة تتبع النوم الأكثر تخصيصا.

يمكن لميّزة TruSleep™ 3.0 من هواوي اكتشاف الحركات الدقيقة أثناء النوم لتحديد مرحلة النوم التي يكون فيها المستخدم بدقة أكبر. إذا كنت تتساءل عما إذا كنت تتحرك أو تستدير أثناء النوم، أو ما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم العميق لتجنب النعاس أثناء النهار، فقد تساعدك الساعة في ذلك. إضافة إلى ذلك، تستخدم الساعات الذكية الجديدة مثل HUAWEI WATCH GT 4 مستشعرHUAWEI TruSeenTM 5.5+ المتقدم لاكتشاف التغيرات في معدل ضربات القلب أثناء النوم، مما يعني أنه يتطلب قراءة أكثر شمولاً لدورة نومك.

أدوات تساعدك للحصول على نوم أفضل

لا يجب أن يكون النوم معقدًا أو مرهقًا، يجب أن يكون نشاطًا طبيعيًا ومريحًا يفيد صحتنا ورفاهيتنا. تعتني ميزة مراقبة النوم في HUAWEI WATCH GT 4 بجوانب مختلفة من نوم المستخدم، بما في ذلك لحظة الاستيقاظ، والاتصال بميزات أخرى مثل تطبيق Clock، بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على الراحة بسهولة وعدم القلق بشأن الإفراط في النوم. يمكن للمستخدمين أيضًا ضبط الإشعارات التي ستبلغهم عندما يحين وقت النوم حتى يتم تذكيرهم بالحصول على قسط كافٍ من الراحة دون الحاجة إلى التحقق بشكل متكرر من الساعة أو ضبط المنبهات.

خوارزمية تتبع النوم شاملة أيضًا ولكنها سهلة الاستخدام، بدلاً من إغراقك بالعديد من البيانات، تمنحك الساعة تقييما في جودة النوم وتقدم توصيات حول كيفية تحسين عادات نومك. وهي تفعل ذلك بذكاء من خلال جمع بياناتك الفسيولوجية وتقييم الخطوات اللازمة لتحسين النوم.

كيف يؤثر التنفس على النوم

تتغاضى العديد من الساعات الذكية التقليدية اليوم عن أهمية التنفس جيدًا، خصوصا أثناء النوم. يتباطأ معدل التنفس لدينا عندما ننام، ويمكن أن يختلف عبر مراحل النوم المختلفة. في بعض الحالات، قد نعاني من اضطرابات أو مخالفات في تنفسنا يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة ونوعية النوم دون أن نلاحظ ذلك.

حاليًا، واحدة من الساعات الذكية القليلة التي لديها القدرة على قياس عدم انتظام التنفس هي WATCH GT 4. تحتوي على ميزة جديدة تسمى Sleep Breathing Aware تساعد على مراقبة التنفس أثناء النوم، وتصنيفه من منخفض إلى مرتفع. على الرغم من أن الساعة ليست جهازًا طبيًا، إلا أنها يمكن أن تساعدك على فهم صحة الجهاز التنفسي ونوعية النوم بشكل أفضل، وتنبيهك عندما يحين وقت طلب المساعدة المهنية.

إذا كنت تبحث عن حل لمساعدتك على النوم بشكل أفضل، فقد تكون التكنولوجيا القابلة للارتداء طريقة رائعة لبدء التعلم وتحسين عادات نومك. ولدى HUAWEI WATCH GT 4 واحدة من أكثر تقنيات تتبع النوم شمولاً في السوق الآن.

تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بنسخ متعدّدة في المملكة العربية السعودية ابتداء من سعر 999 ريالا وذلك لدى متجر هواوي الإلكتروني وتجّار التجزئة المعتمدين.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء وغيرها.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6% في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

في عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي 23.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 25.1% من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 144 مليار دولار أمريكي.

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