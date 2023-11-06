تعتبر شركة تاليس إحدى الشركات الرائدة والموثوقة في تقديم الحلول المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن والفضاء والملاحة الجوية والنقل والهوية الرقمية، وقامت بتوسيع تواجدها على مستوى المملكة العربية السعودية لتلبية متطلبات العملاء.

«عكاظ» حاورت نائب الرئيس التنفيذي للهوية الرقمية والأمن في شركة تاليس فيليب فالي:

• بدايةً، هل بإمكانك تقديم لمحة مختصرة عن شركة تاليس ومكانتها وبصمتها في المملكة والمنطقة؟

•• تاليس هي شريك موثوق به للمملكة العربية السعودية، وتتواجد بها منذ أكثر من نصف قرن. تقدم تاليس حلولاً متقدمة في مجالات الدفاع والأمن، والفضاء والملاحة الجوية، والنقل والهوية الرقمية، والأمن للمملكة.

قامت تاليس ببناء علاقة قوية مع المملكة العربية السعودية من خلال إقامة شراكات قوية. وقد أتاح ذلك لشركة تاليس توسيع نطاق تواجدها على المستوى المحلي وتلبية متطلبات العملاء دائمة التطور. نحن نعمل بشكل وثيق مع الكيانات المحلية بما في ذلك الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، مع شركة خدمات الأمن الوطنية (SAFE)، وشركة الاتصالات السعودية، والسعودية لهندسة وصناعة الطيران، والملاحة السعودية لنظام إدارة الصيانة الذي طورته شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS).

وتعد تاليس شريكاً موثوقاً للمملكة العربية السعودية في مجال الفضاء. كما تعد شركة تاليس ألينيا سبيس مزوداً رئيسياً للأقمار الصناعية منذ إنشائها في عام 1980، حيث عملت على ثلاثة أقمار صناعية من الجيل الأول واثنين من أقمار الجيل الثاني وقمر واحد من الجيل الثالث. في عام 2022، وقعت شركة تاليس عقداً لبناء القمر «7A» من الجيل السابع من «عربسات»، وهو قمر صناعي مُعرف بالبرمجيات متعدد الأغراض يعتمد على منصة Space Inspire التي طورتها شركة تاليس ألينيا سبيس.

• باعتبارك المورد الرئيسي لأنظمة وحلول الهوية الرقمية والأمن للمملكة، هل يمكنك أن توضح لنا ما هذه الأنظمة وما أهميتها في الأمن السيبراني؟

•• باختصار، توفر شركة Thales Digital Identity and Security مجموعة كبيرة من الحلول والخدمات لمعالجة التحديات الأمنية التي يواجهها الأفراد والمنظمات في العصر الرقمي.

لتوضيح ذلك بشكل أكثر واقعية، يمكننا تسليط الضوء على ما نقدمه بالنسبة للهويات؛ مع حلول سلسة للتحقق من الهوية (استناداً إلى القياسات الحيوية)، وإصدار آمن للهوية المادية والرقمية. أو ما نقدمه بالنسبة للأنشطة المصرفية مع حلول الدفع المصرفية الرقمية، والطريقة التي نساعد بها البنوك على تقديم خدمات فورية ومريحة لعملائها. وما نقدمه أيضاً بالنسبة للاتصال، على سبيل المثال، التنشيط عن بعد للأجهزة المتصلة مع البيانات المقابلة وإدارة الوصول. وأي شيء يتعلق بالأمن الرقمي الأساسي: الأمن السحابي، وحماية البيانات والتشفير، وإدارة الهوية والوصول (العميل / المواطن)، وأكثر من ذلك بكثير..

من المهم ملاحظة أن الأمن السيبراني هو جوهر جميع حلولنا، لأنه يساعد على حماية الهويات الرقمية (في أي بيئة)، وتأمين البيانات، وتخفيف المخاطر المتعلقة بعالم رقمي مترابط بشكل متزايد.

تعد خبرة تاليس في مجال الأمن السيبراني أمراً حيوياً لحماية المعلومات الحساسة وضمان ثقة وخصوصية المستخدمين والمؤسسات في بيئة التهديدات دائمة التطور.

• نسمع عبارة «القياسات الحيوية في الحياة اليومية».. ماذا تعني هذه العبارة، وكيف يمكن تبديد المخاوف المحيطة بها؟

•• تشير عبارة «القياسات الحيوية في الحياة اليومية» إلى زيادة إدماج تكنولوجيا القياسات الحيوية ضمن جوانب مختلفة من روتيننا وأنشطتنا اليومية. تتضمن القياسات الحيوية استخدام خصائص جسدية أو سلوكية فريدة، مثل بصمات الأصابع، وملامح الوجه، والأنماط المُحددة للصوت، وحتى المشية، لتحديد هوية الأفراد والتحقق منهم. تُستخدم هذه المعرفات البيومترية لأغراض مختلفة، بما في ذلك التحكم في الوصول والتحقق من الهوية والمصادقة، وقد أصبحت أكثر انتشاراً في الحياة اليومية بسبب التقدم التكنولوجي وملاءمتها.

تعد إمكانات القياسات الحيوية في العصر الرقمي هائلة لأنها توفر التوازن الأمثل بين الأمان والراحة. وهو أمر أساسي للتطبيقات التي يكون فيها الأمان أمراً بالغ الأهمية وعلى التجربة أن تكون سلسة وفعالة. ونعتقد أن نشر القياسات الحيوية أمر ضروري لأمن المطارات والمعاملات المالية والتحكم في الوصول وما إلى ذلك.

على الرغم من فوائد القياسات الحيوية في تعزيز الأمن والراحة، إلا أننا ندرك أيضاً أن هناك مخاوف تنشأ عنها ومرتبطة باعتمادها على نطاق واسع، مثل المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات والموافقة والمراقبة وما إلى ذلك. بالنسبة لجميع هذه المخاوف، يمكن أن يساعد التنظيم المناسب وتدابير حماية البيانات والموافقة المستنيرة والتثقيف العام في تبديد هذه المخاوف وبناء الثقة في الاستخدام المسؤول لتقنيات القياسات الحيوية. وهذا هو بالضبط ما تروج له شركة تاليس من خلال نهجها TrUE Biometrics، (قياسات حيوية شفافة ومفهومة وأخلاقية) للالتزام بتوفير تقنيات شفافة ومفهومة وأخلاقية.

• ما الغرض من مشاركتكم في المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض، وماذا تتوقعون منه؟

•• إنه لشرف كبير أن أكون جزءاً من واحد من أفضل منتديات الأمن السيبراني في العالم.

وفي خضم التحديات العالمية المتزايدة، بدءاً من الاضطرابات الاقتصادية واسعة النطاق إلى المنافسة الجيوستراتيجية، يظل الفضاء السيبراني مجالاً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات والبلدان على حد سواء، ويتجاوز الحدود المادية بل والمفاهيمية. ونظراً لانتشار هذا المجال، يمثل الأمن السيبراني ضرورة قصوى وفرصة هائلة لمجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة.

يتيح حضور مثل هذا الحدث للحاضرين وللخبراء أيضاً متابعة وفهم جيدين لتطور المشهد السيبراني وتهديداته الجديدة. إنه مكان استراتيجي لتسليط الضوء على التقنيات الحديثة في مجال السحابة ومعرفة كيف يمكننا مساعدة المؤسسات بشكل أفضل على فهم السياسات واللوائح وإمكانات المعلومات المبنية على الأدلة حول الهجمات السيبرانية. باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، يظل من المهم لشركة تاليس التواصل ومشاركة أفضل الممارسات والمعرفة والخبرة والأبحاث.

• ما هو الأمن السيبراني، وما أهميته وفوائده في حماية البيانات من السرقة والضياع، بما في ذلك البيانات الحساسة ومعلومات التعريف الشخصي والمعلومات المحمية والمعلومات الشخصية والبيانات وأنظمة المعلومات الحكومية والتجارية؟

•• يشير الأمن السيبراني إلى ممارسة حماية أنظمة الكمبيوتر والشبكات والأصول والبيانات الرقمية من الوصول غير المصرح به والهجمات الإلكترونية واختراق البيانات والتهديدات الأخرى. وهو يشمل مجموعة كبيرة من التقنيات والعمليات والممارسات والتدابير المصممة لحماية سرية المعلومات الرقمية وسلامتها وتوافرها.

يعد الأمن السيبراني أمراً بالغ الأهمية في العصر الرقمي الحالي، لأنه يلعب دوراً حيوياً في حماية البيانات من السرقة والضياع. وأصبح الأمن السيبراني بالغ الأهمية في حماية مجموعة كبيرة من أنواع البيانات، بدءاً من المعلومات الحساسة وحتى أنظمة البيانات الحكومية والتجارية.

تشمل فوائد الأمن السيبراني حماية البيانات، والامتثال للوائح، واستمرارية الأعمال، وإدارة السمعة، والأمن القومي، وحماية الملكية الفكرية، والاستقرار الاقتصادي، وراحة البال التي تأتي من معرفة أن الأصول الرقمية آمنة.

يعد تنفيذ تدابير الأمن السيبراني الصارمة عملية ديناميكية تساعد على التخفيف من التهديدات دائمة التطور ضمن المشهد الرقمي، وتعد شركة تاليس شركة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني وتتمتع بخبرة أثبتت جدواها ميدانياً وهي على وشك التوسع بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة (الاستحواذ على Tesserent وشركة Imperva المستمرة) وهو ما يخدم القطاعين العام والخاص.

• هل تمثل شبكات الإنترنت العامة تهديداً، وكيف يمكن مواجهته؟ وما أهمية التشفير في حماية البيانات والمعلومات الشخصية والمعلومات المالية والملكية الفكرية؟

•• يمكن لشبكات الإنترنت العامة، مثل تلك الموجودة في المقاهي والمطارات والفنادق، أن تمثل مشكلات أمنية. بشكل عام، تعد هذه الشبكات أقل أماناً من الشبكات الخاصة أو شبكات الشركات، وقد يستخدم المتسللون العيوب لالتقاط البيانات أو لشن هجمات إلكترونية أو الإضرار بخصوصية المستخدم.

فيما يلي بعض الأمثلة على المخاطر الناجمة عن شبكات الإنترنت العامة: اعتراض البيانات، وتوزيع البرامجيات الخبيئة، وهجمات الوسيط، ونقاط اتصال Wi-Fi المزيفة وما إلى ذلك. ولمواجهة هذه التهديدات، يمكن استخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA)، أو تحديث البرامج باستمرار، أو تمكين حماية جدار الحماية، أو استخدام HTTPS كلما أمكن ذلك، أو تجديد مفاتيح تشفير البيانات الخاصة بك بشكل متكرر حسب الحاجة، وما إلى ذلك..

في بيئة مليئة بالتحديات، يلعب التشفير دوراً أساسياً في حماية السرية أو حماية البيانات أو الخصوصية أو الامتثال أو حماية الملكية الفكرية.

باختصار، يمكن أن تشكل شبكات الإنترنت العامة تهديدات أمنية، ولكن من خلال اتباع أفضل الممارسات واستخدام أدوات الأمان مثل الشبكات الافتراضية VPN والتشفير، يمكنك تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الشبكات بشكل كبير. يعد التشفير مكوناً أساسياً لأمن البيانات، وهو ضروري لحماية البيانات الحساسة والمعلومات الشخصية والمعلومات المالية والملكية الفكرية من الوصول والاعتراض غير المصرح به.

• هل يمكنك أن تخبرنا عن جهود تاليس لدعم تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 من خلال علاقتك بالمملكة؟

•• كانت تاليس ولا تزال تدعم بشكل فعال رؤية المملكة العربية السعودية 2030، منذ إطلاقها، حيث خطت خطوات واسعة في سعودة المجال المدني والدفاع، وتطوير المعالم المحلية والثقافية، فضلاً عن التحول الرقمي.

يعد التحول الرقمي على سبيل المثال واحدا من المبادرات الرئيسية في إطار رؤية 2030. ولسنوات عديدة، كانت تاليس ولا تزال شريكاً موثوقاً لشركة الاتصالات السعودية (STC)، وهي لاعب رئيسي في استراتيجية المملكة. على سبيل المثال، وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية في عام 2021 للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدن الذكية وإنترنت الأشياء واتصال الآلة وحلول الهوية وحلول الدفع وحلول 5G بالأقمار الصناعية. تعد هذه الشراكة مع شركة الاتصالات السعودية بمثابة شهادة على التزام تاليس بمواصلة التكامل والعمل جنباً إلى جنب مع شركة الاتصالات السعودية كجزء من هذه الرحلة المثيرة نحو التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

تمتلك تاليس حصة كبيرة من السوق في مجال الخدمات المصرفية وحلول الدفع في المملكة العربية السعودية، ونحن شركاء الدفع لشركة مدى للمدفوعات السعودية والبنك المركزي السعودي (ساما). يتم تسهيل وتأمين جزء كبير من المعاملات من خلال تقنيات تاليس مثل ترميز نظام الدفع الموحد EMV، وبطاقات الدفع غير التلامسية في المتاجر أو عبر محفظة الهاتف المحمول. وهو ما يتماشى تماماً مع رؤية المملكة 2030 لتحويل قطاعها المالي وتشجيع صعود نجم الرقمنة.