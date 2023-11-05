أعلنت شركة «روابط العقارية» طرحها مشروعًا سكنيًّا مميزًا في مدينة جدة، تحت مُسمَّى «رحيب»، حيث تبلغ مسطحات البناء 2300 متر مربع؛ إذ صُمِّم «رحيب» على أيدي مُهندسي بِناء سعوديين، حوَّلوا موقعه الفريد، وسط حي السلامة، إلى أيقونةٍ إسكانيةٍ فخمةٍ تحتوي على شققٍ واسعةٍ موزعةٍ على خمسة طوابق، تصل كُلُّ شقةٍ منها إلى 186 مِترا، روعيَ في تفاصيلها تلبية احتياجات الأُسر السعودية، ودمجها مع طابع الحداثة.

وسيلحظ المنتفعون التقنيات المتطورة المُدعمة في مرافق العمارة؛ إذ إن عملية الدخول إليها أو إلى الشقق، مقرونةٌ بأنظمة البيت الذكي الذي يُعزز من مستوى الأمان في المشروع بشكلٍ عام، ويسهّل على الساكنين التحكُّم في مرافق منازلهم عبر الهاتف المحمول بضغطة زرٍ واحدة، خصوصًا أن كل شقة تحتوي على مدخَلين، وخمس غرف كبيرة، و3 دورات مياه، وصالة معيشة، ومطبخ تشغيلي، ومساحات حُرَّة. كما ستقدم «روابط العقارية» خدماتٍ مميَّزةً في مرحلة ما بعد البيع للِمُشترين، تشمل ضمانات تبدأ من 3 سنوات إلى 25 سنة، في أنظمة التحكُّم الإلكترونية، وهيكل الإنشاءات، والسباكة الداخلية، والأدوات الصحية، علاوة على اشتراك مجاني في اتحاد المُلّاك لِمدة سنتَين من تاريخ البيع.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لِشركة «روابط العقارية» سعد المغربي بالإمكانيات العالية التي سخَّرها فريق العمل في تفاصيل المشروع، وفي عملية اختيارهم الدقيق لِموقعه الذي يتبَّوأ موقعًا مميزًا في حي السلامة، والذي يتداخل مع شوارع حي اليمامة، والأمير سِلطان، وعبدالمقصود خوجة «الشارع الثقافي» الشَّهير بِالوجهات الخدمية والترفيهية؛ حيث سيحظى المنتفعون بسلاسة الوصول إلى حزامٍ تجاريٍّ عامِرٍ بالمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والنوادي الرياضية، وممشى، ومناطق حضريَّة، ووجهات لا نِهائية من النقاط الخدمية، منها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والواجهة البحرية، وعدد من المدارس المُتمركزة في الأحياء القريبة مِنه، علاوة على مسجد الحي الذي يمكن الوصول إليه في غضون دقائق معدودة.

وتحمل شركة «روابط العقارية» على عاتقها مسؤولية مواكبتها كشركة تطوير عقاري؛ للنمو المتسارع الملحوظ في مدينة جدة؛ إذ تعمل الشركة على تأمين طلبات العرض العالية فيها، بِحزمةٍ من الفرص العقارية المتنوعة، وتصميم منتجاتٍ سكنيةٍ عصريةٍ تتلاقى في مواصفاتها مع طموحات الأسر السعودية، ورؤية المملكة التحوُّلية 2030 في ازدهار الاقتصاد الوطني، وما يحتم عليه من أهمية الارتقاء بالمخرجات المحلية في المنظومة الإسكانية، وعليه، تسعد «روابط العقارية» باستقبال طلبات الشراء الفوري، وتنسيق مواعيد المُعاينة الشخصية لِمشروع «رحيب»، وذلك عبر التواصل مع المسوق الحصري شركة العنوان للخدمات العقارية من خلال الاتصال بالرقم 0537788872؛ أو تسجيل الاهتمام من خلال الرابط التالي: https://rawabet.re/registration-form/.