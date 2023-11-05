اختارت Great Place To work، شركة النهدي الطبية ضمن قائمة أفضل بيئات العمل التي تصدرها سنوياً في عدة تصنيفات، حيث حازت النهدي على جائزة أفضل بيئة عمل للمواطنين السعوديين لـ2023م، ما يؤكد التزام النهدي بخلق بيئة العمل الجاذبة والمميزة للكوادر الوطنية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وصقلها والعمل بفعالية، ما يساهم في توطين قطاع الصيدلة في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وبهذه المناسبة، أقامت شركة النهدي الطبية حفلاً بمدينة جدة بحضور سفراء الأمل من الصيدلانيين والصيدلانيات من أبناء الوطن، تقديراً لهم لتفانيهم ولجهودهم المتواصلة، وبحضور مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والتعليمية من الشركاء الاستراتيجيين الذين يعملون يداً بيد مع شركة النهدي الطبية لتحقيق المستهدفات التي تتمحور حول توطين وتطوير وتدريب الصيادلة من أبناء وبنات الوطن وخلق بيئة العمل الفعالة والإيجابية للكوادر الوطنية، ومنهم سعادة الأستاذ محمد جلال الغامدي، مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية لقطاع العمل ومسؤول مشروع «توطين»، وسعادة الأستاذ فيصل عبدالله السويحان، مساعد مدير عام فرع هيئة التخصصات بجدة، وقد حضر من جامعة أم القرى سعادة الدكتور عماد بن علي الجحدلي، عميد كلية الطب، وسعادة الدكتور معتز يحي بدر، وكيل كلية الصيدلة. ومن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سعادة الدكتور هاني زكريا عصفور، عميد كلية الصيدلة، وسعادة الدكتور نبيل عبدالحفيظ الحكمي، وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحث العلمي ومدير مركز التميز لبحوث الدواء والصناعات الدوائية، إلى جانب الضيوف من جامعة الطائف سعادة الدكتور ماجد بن منصور الربيعان، عميد كلية الصيدلة، وسعادة الدكتورة منى ياسر الشيخ، وكيلة كلية الصيدلة للشؤون السريرية والتدريب.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس ياسر جوهرجي الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، رداً على سؤالنا حول العوامل التي أدت إلى حصول النهدي على هذه الجائزة: إن أول خطوة اتخذناها هي محاولاتنا الجادة لفهم الحوافز والعوامل التي يمكن أن تساعد الشباب على دخول هذا القطاع، ثم معرفة المعوقات التي تواجههم، وبمجرد أن حددنا هذه المعوقات بدأنا نجد لها الحلول من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم بما يساعدهم على النجاح، وفي الموازاة بدأنا ندخل في شراكات استراتيجية مع الجامعات قبل تخرج الطلبة، حيث نستقطب الطالب قبل تخرجه لينخرط في التدريب، الأمر الذي شجعهم على إكمال تخصصهم وعندما تخرجوا وتوظفوا كصيادلة عندنا أحسوا بالفخر أنهم جزء من هذه المنظومة.

وأضاف جوهرجي: «إن النهدي تشكل بيئة عمل جاذبة آمنة ومستقرة، بيئة تقدم فرصاً وتحفيزاً وحوافز مميزة، وهذه كلها أمور وعوامل تساهم في جذب الصيدلي إلى النهدي، وبالتالي هذه الأمور جعلتنا نكون أفضل بيئة عمل للمواطنين السعوديين».

وعن توطين الوظائف ونسبة السعودة في النهدي قال: «الحمدلله في السنوات القليلة الماضية استطعنا أن نوظف 1000 من بناتنا وأبنائنا الصيدليات والصيدليين، وهذا يمثل نسبة 25% تقريباً، وهذه هي النسبة الأعلى من السعودة في قطاع الصيدليات المجتمعية في القطاع الخاص».

ورداً على سؤالنا أيضاً قال: بدون شك لدينا شركاء استراتيجيون من القطاع العام يساعدونا في توطين الوظائف، فهناك وزارة الموارد البشرية وفريق «توطين» حيث وفروا لنا كل الدعم، وكذلك وزارة الصحة، وبالتحديد معالي الوزير، لها اهتمام مباشر بالملف، وهذه كلها أمور محفزة نستطيع من خلالها أن نذلل كل المعوقات التي تواجهنا.

وخلال الاحتفال بالفوز بهذه الجائزة، قال المهندس ياسر جوهرجي في تصريحات لوسائل الإعلام: تعد جائزة أفضل بيئة عمل للمواطنين السعوديين وسام فخر لنا كوننا إحدى أكبر الشركات السعودية في قطاع الرعاية الصحية، حيث نسعى إلى أن نكون الشركة الوطنية الرائدة من القطاع الخاص التي تتكامل مع القطاع العام بهدف توطين قطاع الصيدلة والارتقاء به، حيث تربطنا أكثر من 27 شراكة استراتيجية مع الكثير من الجهات الرسمية للعمل يداً بيد لتحقيق المستهدفات التي تتمحور حول تطوير وتدريب وتمكين الكفاءات السعودية من أبناء وبنات الوطن وخلق بيئة العمل الفعالة والإيجابية لكوادرنا الوطنية، ومن شركائنا الاستراتيجيين 24 جامعة سعودية نتج عن شراكتنا معها توفير أكثر من 2000 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن من طلاب كليات الصيدلة خلال العام 2023م، ونواصل دورنا الريادي في توطين الوظائف من الكوادر الوطنية المؤهلة في كافة المجالات، حتى بلغت نسبة الاستقطاب لكافة الوظائف الجديدة التي تم إشغالها خلال العام 2023م من أبناء وبنات الوطن ما يقارب 100%، ونحرص على مواصلة بذل الجهود في إرساء ثقافة عمل إيجابية تتميز بقيم مهنية أصيلة يعد التطور والتدريب أهم مميزاتها حيث نقدم لمنسوبي شركة النهدي الطبية أكثر من 500 ألف ساعة تدريبية على مدار العام وذلك إيماناً منا بأن كوادرنا هم رأس مال الشركة الأكثر أهمية.