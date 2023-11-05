تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر، بينما زادت منصات الغاز الأمريكية.وأظهرت بيانات شركة (بيكرهيوز) أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع بمقدار ثماني منصات عند 496 منصة خلال الأسبوع الحالي، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 28 يناير 2022.بينما زاد عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة، ليسجل 118 منصة.