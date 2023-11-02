أطلقت شركة «فيو المتحدة للتطوير العقاري» يوم الإثنين مشروعا سكنيا جديد في مدينة الرياض بمسمى «تون»، وأعلنت أنها تراهن على نجاح المشروع، لما يتميز به من مزايا عدة، تعزز من نسبة الإقبال الكبير عليه.

ويتصف تصميم «تون» بأنه حديث، تم تنفيذه بطريقة مبتكرة كلياً، وهو مبني على استغلال المساحات باحترافية وتكمن جماليته بتفاوت الارتفاعات بشكل متناغم.

ويعتبر نموذج مشروع «تون» أحد أبرز منتجات «فيو»، وهو المشروع الثاني من النموذج نفسه، صممه المعماري بندر المنصور، ويضم مساحات تبدأ من 209 أمتار، ومسطح بناء 300 متر.

ويتميز المشروع بارتفاع السقف أكثر من 4 أمتار، ويحتوي على مناطق تشجير بأغلب أرجاء الفيلا، ويحتوي على مسبح وشلال مطل على الصالة المصممة بطريقة استثنائية، كونها مطلة على أجزاء المنزل الداخلي بالكامل، وإطلالة المسبح على المطبخ والحديقة الداخلية، ويتميز الدور الأول بثلاثة أجنحة نوم، ويضم الدور العلوي صالة عائلية كبيرة مع جلسة سطح، ومنطقة شواء، ودورة مياه، إضافة إلى قسم الخادمة المستقل مع غرفة الغسيل ومنطقة نشر الملابس بالهواء الطبيعي.

ولدى «فيو المتحدة للتطوير العقاري» سجل طويل من النشاط العقاري المعروف، حيث طورت الشركة مسطحات بناء، تصل إلى 200 ألف متر مربع من فلل وأدوار وشقق، وتتواجد مشاريع «فيو» في مدينتي الرياض وجدة.

وكانت شركة «فيو المتحدة للتطوير العقاري» حلصت على موافقة هيئة السوق المالية على إدراجها في السوق المالية، وسيكون موعد الاكتتاب في أسهم الشركة 19 نوفمبر الجاري.