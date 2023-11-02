أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع القائمة في السعودية حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وصل إلى 11,273 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.498 تريليون ريال.

وكشف التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أنها أصدرت 174 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر سبتمبر 2023، توزعت على 5 أنشطة صناعية من بينها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ26 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ24 ترخيصًا، ثم صنع المنتجات الغذائية بـ22 ترخيصًا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ17 ترخيصًا، وأخيرًا نشاط صناعة الورق ومنتجاته بـ13 ترخيصًا، فيما أوضح التقرير أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 969 ترخيصًا.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 5.3 مليارات ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة على معظمها بنسبة 88.51%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.92%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.57%، وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.44%، تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 12.07%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.49%.

وكشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي وصلت إلى 82 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار ريال، استحوذت المصانع الوطنية على معظمها بنسبة 78.05%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 17.07%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 4.88%.

وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية -من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية- بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في السعودية، كما تكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.