لتعزيز جهودنا في تقديم حلول مبتكرة تفيد المرضى السعوديين، يسعدنا في شركة فايزر السعودية أن نعلن عن شراكتنا مع بلق آند بلاي الشرق الأوسط. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الابتكار المؤسسي والتفاعل مع القطاع انبثاقاً من الإستراتيجية الرقمية والفريد محليًا لشركة فايزر السعودية.

تعزز هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية في المملكة، وبالتعاون مع بلغ آند بلاي الشرق الأوسط، ونهدف إلى استكشاف وتطوير وتنفيذ حلول الصحة الرقمية من خلال تمكين الابتكار المفتوح الذي سيغير رعاية المرضى ويعزز قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وفي نهاية المطاف تعزيز البنية التحتية الرقمية للرعاية الصحية في المملكة.

أحد أبرز نقاط شراكتنا هو الهاكاثون القادم الذي سيتم تنظيمه لموظفي شركة فايزرالسعودية، والذي سيوفر فرصة للقوى العاملة الموهوبة لدينا للتعاون والتفكير وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الحرجة التي يواجهها المرضى والأصحاء. وذلك من خلال تعزيز بيئة الإبداع والتعاون، التي تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانيات موظفينا وإحداث تغيير مؤثر في حلول الصحة الرقمية.

وصرح المدير التنفيذي لشركة فايزر السعودية، محمد فوزي: «نحن فخورون بالشراكة مع بل آند بلاي الشرق الأوسط، لتسريع الابتكار المفتوح في القطاع الصحي السعودي، من خلال الجمع بين خبرة شركة فايزر السعودية في صناعة الأدوية مع خبرة بلق آند بلاي الواسعة في الابتكار، نهدف إلى أن نكون عوامل التمكين في طليعة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة». وأضاف قائلاً: «تتوافق هذه الشراكة مع إستراتيجيتنا الرقمية المحلية، حيث هدفنا أن نعزّز تجربة مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء من خلال الحلول الرقمية المبتكرة. وتتوافق جهودنا مع رؤية المملكة 2030 في تقديم ابتكارات تغير حياة المرضى في المملكة».

وصرح عبدالله بن محمد العقيل، الرئيس التنفيذي للمملكة العربية السعودية لشركة بلق أند بلاي: «يسعدنا في شركة بلق آند بلاي أن نبدأ رحلة الشراكة مع شركة فايزر السعودية. يمثل هذا التعاون اتحادًا قويًا لخبراتنا الجماعية ومواردنا والتزامنا بالابتكار. معًا، نطمح إلى إنشاء نظام بيئي مزدهر لا يعزز التقدم الرائد في مجال الرعاية الصحية فحسب، بل يرتقي أيضًا بمشهد ريادة الأعمال المحلي. تتمثل رؤيتنا في شركة بلق أند بلاي في تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتمكينهم من تطوير حلول تحويلية تؤثر بشكل إيجابي على حياة الأفراد ومتخصصي الرعاية الصحية والمجتمع ككل. نحن واثقون من أننا قادرون على قيادة التغيير الإيجابي، وإحداث ثورة في صناعة الرعاية الصحية ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في جميع أنحاء العالم».

لويزا شيتور، مدير الشؤون الصحية لشركة بلق أند بلاي صرحت قائلة: «يسعدنا أن نبدأ هذه الشراكة مع شركة فايزر السعودية لكي نبذل جهودنا معًا في معالجة نقاط الألم الرئيسية للمرضى من خلال الاستفادة من أحدث الحلول. إن هذه الشراكة لا تهدف إلى تحفيز التقدم فحسب، بل تهدف أيضًا إلى مستقبل أكثر صحة لشعب المملكة. إن حماسنا يغذي عزيمتنا، وبالتفاني الذي لا يتزعزع، سنبني إرثًا من نتائج الرعاية الصحية المحسنة التي سيكون لها صدى يتجاوز عصرنا بكثير».

عن فايزر السعودية

تُعتبر فايزر السعودية من أوائل الشركات بمجال الأدوية التي حصلت على ترخيص تجاري من الهيئة العامة للاستثمار. وتم افتتاح مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2017، ويقوم بتصنيع بعض من منتجات شركة فايزر محلياً، كما يتم نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة. وتتبع فايزر السعودية لفايزر العالمية، وتسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في تطوير القطاع الدوائي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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