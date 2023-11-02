تسعى «أسواق التميمي» سلسلة المتاجر الكبرى الرائدة في السعودية، إلى تعزيز بصمتها في عالم التجارة الإلكترونية، من خلال عقد شراكات مع منصات رقمية متخصصة في هذا المجال.

وستوفر الشركة الدعم اللوجستي الكامل لنجاح هذا التوجه، من خلال افتتاحها مراكز كُبرى للتخزين والتوزيع خاصة بالتجارة الإلكترونية (Fulfillment Center) في كلٍّ من الرياض، والشرقية، وجدة، تغذّي مستودعات الشركة التي تتوزع في مختلف مُدن السعودية بكافة منتجات «أسواق التميمي»، حتى يتسنى للعملاء طلبها من خلال المنصات الرقمية وتوصيلها لهم بوقت قياسي.

ويتيح هذا التوجه لعملاء أسواق التميمي إمكانية طلب احتياجات الأسرة والمستلزمات المنزلية ومنتجات الأطفال والتجميل والألعاب والإلكترونيات وغيرها من المنتجات من خلال منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بأسواق التميمي وشركائها، وتوصيلها للعملاء في كافة مناطق ومدن السعودية بأسرع وقت.

وتعليقًا على هذا التوجه، قال الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي بوبي راجيندران: تسعى «أسواق التميمي» بشكل مستمر إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال ابتكار أفكار جديدة، وتطوير آليات العمل، وتوفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تلبي تطلعات عملائنا.

وأضاف: يأتي توجهنا اليوم نحو التجارة السريعة Q-commerce التي تعتبر الجيل الجديد من التجارة الإلكترونية، لنوفر لعملائنا تجربة تسوق لا مثيل لها من الراحة والسرعة والجودة، تتيح لهم طلب منتجاتنا النوعية من خلال منصتنا الرقمية ومنصات شركائنا، وتوصيلها لهم في وقت قياسي، مع خدمة عملاء مميزة على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام الأسبوع، لمساعدة العملاء في حل أي مشكلات قد تواجههم.

ولفت راجيندران، إلى أن التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية يتوافق مع إستراتيجية «أسواق التميمي» الرامية لخلق تجارب تسوق جديدة وغير تقليدية لعملائها تواكب رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، «مُتطلعًا إلى نجاح هذه التجربة لتمكين أكبر عدد من عملائنا من تسوق منتجاتهم المفضلة بكل راحة في منازلهم والاستفادة من المميزات العديدة التي توفرها تلك المنصات، من خلال العروض الحصرية والسرعة القياسية في التوصيل».

وأوضح أن «أسواق التميمي» ستبدأ أعمال التجارة السريعة في العاصمة الرياض إحدى أكثر مدن السعودية حيويةً ونشاطًا اقتصاديًا في المنطقة، من خلال افتتاح مركز تجاري لوجستي يمتد على مساحة تبلغ نحو 2000 متر مُربع، يُغذي 30 مستودعًا حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى 30 مستودعًا آخر ستتم تغذيتها خلال العام القادم، حتى نتمكن من تغطية كافة أحياء الرياض. كما نستهدف أيضًا خلال العام 2024 افتتاح مركز تجاري لوجستي في الشرقية يُغذي نحو 15 مستودعًا في الدمام والخُبر، إضافة إلى افتتاح مركز لوجستي في المنطقة الغربية يُغذي نحو 20 مستودعًا في مدينة جدة، حتى يتمكن عملاؤنا في أي مكان بالسعودية من استلام طلباتهم في غضون 20 دقيقة فقط.

وأضاف: إستراتيجيتنا تعتمد على الاستثمار في التكنولوجيا، من خلال التركيز على توسيع نشاط التجارة الإلكترونية إلى ما هو أبعد من خدمة Click & Collect التي توفر لعملائنا خدمة استلام منتجاتهم من الفروع في نفس اليوم، إضافة إلى خدمات التسليم السريع. ونعتقد أن الشراكة مع منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل السريع ستساهم بالتأكيد في توفير أفضل الخدمات لعملائنا في السعودية، وهذا الأمر يعتبر من أولوياتنا القصوى.

وأكد راجيندران التزام «أسواق التميمي» بتقديم أرقى المنتجات العضوية والطبيعية، الخالية من الغلوتين، والصديقة للبيئة، إضافة إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية المستوردة والمحلية، التي توفرها «أسواق التميمي» باستمرار لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة.