ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس، 124,80 نقطة ليقفل عند مستوى 10814,89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، منخفضًا 164,17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185,44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.