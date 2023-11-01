أكدت شركة «أزاد العقارية» التقدم الكبير في مشروع سوق7 في تحقيق فكرة السوق المتكامل. سيكون لزوار السوق ومدينة جدة تجربة تسوق فريدة، حيث يُعتبر سوق7 مركزاً تجارياً شاملاً يلبي احتياجات المستهلك من جميع الجوانب.

يقوم سوق 7 على تلبية الطلب المتزايد على الأسواق المفتوحة ومتعددة الاستخدامات. يُقدم السوق تجربة تسوق ممتعة تستحضر ذكريات الزمن الجميل من خلال تنوع البضائع وأسعارها المناسبة لكل شرائح المجتمع. يُعد السوق وجهة تسوق تلبي احتياجات سكان وزوار جدة، حيث يتضمن أنشطة متنوعة من مواد غذائية ومفروشات وأجهزة منزلية إلى ملابس وذهب وتراث. بالإضافة إلى مجمع للمقاهي والمطاعم ومناطق للترفيه والسينما، فضلاً عن منصات للفعاليات والأنشطة الترفيهية.

سوق7 يمتاز بتوفير خدمات تكميلية كفندق وعيادات صحية ومكاتب تجارية، بالإضافة إلى توفير أنشطة متنوعة في مجالي السيارات ومواد البناء بطريقة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات.

وفي إطار تطورات السوق، تم بحمد الله توقيع اتفاقية مع شركة روافد لتشغيل السينما «بلاي» بمساحة 2600 متر مربع وعدد 6 صالات عرض كبيرة، وذلك بأحد مباني الحديقة المركزية بسوق7 والتي تعتبر المنطقة الجوهرية ومركز جذب زوار وسكان جدة.

يأتي مشروع سوق7 في إطار رؤية المملكة 2030، ويمثل جهداً ريادياً لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان والزوار.