نظمت هيئة السياحة السويسرية مؤتمرا صحفيا مميزا في قلب مدينة جدة وسط حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يتقدمهم سعادة الأستاذ عبدالخالق بن عبدالله الزهراني مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة ونخبة من الشخصيات المهمة ورجال وسيدات الأعمال.

وكان أبرز حدث في المؤتمر إعلان السيد سايمون بوسهارت مدير أسواق الشرق عضو مجلس الإدارة بهيئة السياحة السويسرية عن تواجد رسمي لهيئة السياحة السويسرية ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بتعيين السيد ماجد الوادي، مديرا لهيئة السياحة السويسرية في السعودية. وأضاف السيد بوسهارت: تمثل هذه الخطوة المهمة اعترافا بأهمية السوق السعودية وتأثير السائح السعودي، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في منطقة الخليج العربي فيما يتعلق بالسفر إلى سويسرا. ولا يمكن تجاهل النمو الكبير الذي تشهده المملكة بسبب رؤية 2030 في جميع المجالات، خصوصا في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه، الذي يشهد تقدما مذهلا، ولهذا تطمح هيئة السياحية السويسرية بشدة لتوطيد وجودها في السوق السعودية في المستقبل القريب.

من جانبه، أكد السيد ليفيو جوتز المدير الإقليمي لمنطقة الخليج العربي ضرورة الاستمرار في العمل على التعريف بالوجهات السياحية السويسرية للمجتمع السعودي، وأتاحت هذه المناسبة الفرصة لشركاء هيئة السياحية السويسرية، الذين يمثلون عدة مناطق في سويسرا، ليتحدثوا عن أجمل المناطق السياحية وأحدث المستجدات فيها. حيث تم تسليط الضوء على الفعاليات الرائعة والمزايا المتاحة للسائح السعودي. وتضم هذه المناطق الخلابة أقاليم ومدنا ساحرة مثل جنيف، لوسيرن، زيورخ، كرانس مونتانا، انترلاكن، تيتشينو وغرابوندن.

بالتأكيد، لم يخيب هذا المؤتمر الصحفي توقعات الحاضرين، الذين استمتعوا بتجربة فريدة من نوعها لاستكشاف المزيد عن جمال سويسرا وتنوعها الثقافي والطبيعي الساحر.

وفي ختام هذا المؤتمر البارز، أعرب السيد ماجد الوادي، مدير هيئة السياحة السويسرية في السعودية، عن سعادته البالغة بالفرصة التاريخية لتوطيد الروابط السياحية بين البلدين. وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده لجذب المزيد من السياح السعوديين للتمتع بجمال سويسرا الخلاب وتجربة الضيافة الرفيعة المستوى التي تعتبر سمة مميزة للوجهة.

يذكر أن هيئة السياحة السويسرية (ST) هي كيان تابع للقطاع العام في الاتحاد وهي مكلفة بتعزيز الطلب السياحي على سويسرا كوجهة لقضاء العطلات والسفر والمؤتمرات في الداخل والخارج، والتطوير وتنفيذ برامج التسويق التي تولد الطلب والتنميط في سويسرا علامة تجارية سياحية قوية وتقليدية حديثة على الصعيدين الوطني والعالمي هي في قلب الأنشطة. تعمل ST بالتعاون الوثيق مع قطاع السياحة، الذي يساهم بحوالي نصف ميزانيتها. النصف الآخر يتكون من الأموال الفيدرالية. المنظمة موجهة نحو العملاء والأسواق، وتدار وفقا للمعايير التجارية.