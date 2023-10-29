أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، الفائزين في «تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً»، على هامش فعاليات معرض«InFlavour Expo 2023» المقام في مدينة الرياض.

وأعلن مدير عام إدارة التواصل الخارجي للتنمية المستدامة في الوزارة عبدالرحمن الزامل، 12 مبتكراً فازوا في التحدي، الذي أطلقته منصة UpLink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في 28 يونيو الماضي، واستقطب التحدي 246 طلباً من مبتكرين وشركات ناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وأوقيانوسيا.

وأوضح أن اختيار الفائزين بعد مراجعة لجنة التحكيم الطلبات المتقدمة للتحدي، الذي تمثلت مجالات تركيزه في المعرفة والمهارات والتعليم، وكفاءة الموارد والاستدامة، والتقنية الشاملة، والتمويل المبتكر. ويهدف إلى إيجاد حلول ذكية لتحسين الإنتاج الغذائي، وتعزيز مستويات المعيشة، والاستجابة لتداعيات التغير المناخي، والرعاية الفعالة لموارد الكوكب ضمن المنظومات الغذائية.

وأشار إلى أن الفائزين سيحصلون على جائزة نقدية، إضافة إلى تسهيل مشاركاتهم في الفعاليات والمشاريع والمجتمعات التي يقودها المنتدى الاقتصادي العالمي والشركاء، وتأمين تواصلهم مع المؤسسات وانتشارهم عبر قنوات الإعلام الرقمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي وUpLink.

وأكد الزامل أن التزام المملكة بمواجهة التحديات العالمية يدفعها إلى إطلاق المبادرات لتطوير حلول مبتكرة لتحقيق هذه الغاية، مشيراً إلى أن الإقبال المرتفع على تحدي «الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً»، يؤكد مكانة المملكة على الساحة العالمية والثقة في المبادرات التي تطرحها أو تكون جزءاً منها.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرتين؛ تحدي «الابتكار لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة» في يناير 2023 وتحدي «الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً» في يونيو الماضي، بموجب اتفاقية وقعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنصة UpLink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتحدي تم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبدعم عدد من الجهات المحلية والدولية بما فيها: البركة فند، كاكو كابيتال، المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة، إيفيكا، اتحاد الغرف السعودية، إينوكس كابيتال، كليمو، نيوم، نستله، رووتس فينتشرز، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومنتدى الغذاء العالمي.

وكانت الشركات الناشئة الـ12 الفائزة هي: Alkama (المملكة المتحدة)، وAMAATI (غانا)، وAmini (كينيا)، وBillionCarbon (الهند)، وDvara E-Registry (الهند)، وInstacrops (شيلي)، وKheyti (الهند)، وMoaTech (المملكة المتحدة)، وSpowdi (السويد)، وUnibaio (الأرجنتين)، وUpTrade (باكستان)، وVIA من (أستراليا).