تم عقد «مؤتمر جايكو للمستخدمين» بنجاح في ووهو، الصين. باعتباره الحدث الأخير لـ«مؤتمر جايكو العالمي للإبداع البيئي المشترك للمستخدمين 2023»، حيث وفر منصة لعشاق السيارات من جميع أنحاء العالم لعرض ومشاركة قصص استكشافهم مع جايكو.

باختتام هذه «المرحلة»، دعونا نلقي نظرة على مؤتمر الإبداع المشترك بأكمله. امتد لمدة أربعة أيام، وتضمن رحلة من اللعب بالتعديلات العابرة للحدود، وعرض الأعاجيب التكنولوجية القوية إلى إثارة عاصفة من اتجاهات الطرق الوعرة الخضراء. وبشهادة آلاف المستخدمين من أكثر من 30 دولة ومنطقة، أطلقت جايكو باستمرار العنان لجينات الطرق الوعرة، وكسرت الحدود، واحتضنت المستخدمين وشاركت في الإبداع معهم نحو ابتكار بيئة جديدة للطرق الوعرة.

معارض متميزة ومتنوعة تكسر حدود الحياة على الطرق الوعرة

عندما يتم ذكر الطرق الوعرة، تتبادر إلى الذهن غالبًا صور الجبال الشاهقة والأنهار الشاسعة والتضاريس البرية الوعرة التي تثير الشعور بالخشونة والحرية والقوة، ومع ذلك، مع ظهور الجيل Z، يسعى عدد متزايد من الشباب إلى كسر حدود الحياة التقليدية، فقد تجاوزت القيادة على الطرق الوعرة حدودها التقليدية، وتحولت إلى أسلوب حياة يتميز بعدم القيود والتعبير الفردي وإثراء الذات.

خلال مؤتمر المستخدمين، شعرت جايكو بصدى عميق مع الدعوة إلى أسلوب حياة الجيل الشاب من النخب الحضرية. في معرض «المنتجات البيئية للعلامة التجارية»، تم تصميم قسم خارجي متنوع «السيارة + الحياة» بشكل خاص. قامت جايكو بكسر حدود الحياة على الطرق الوعرة، حيث عرضت مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة مثل الخيام وسترات العواصف وحقائب الجولف والمزيد، وأطلقت دون تحفظ شغف «الطرق الوعرة + الحياة».

أصبحت السيارة المعدلة رسمياً «J7» باللون الأحمر «نجماً» في منطقة معرض جايكو بأكملها. قام المسؤولون في جايكو بترقية تفاصيل «J7» مثل شبكة الهواء، والمصد الأمامي، وحاجب الضوء، وزخارف الجسم، ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية، وغيرها من تفاصيل J7، مما جعلها أكثر قوة وإبراز سحرها الجامح. لا تجسد سيارة «J7» المعدلة الشخصية والأسلوب الاستثنائيين للمستخدمين فحسب، بل إنها تلبي أيضاً تطلعاتهم الجامحة. سواء كنت تعبر عبر مسارات الغابة أو تستكشف مناظر طبيعية واسعة، فإنها تعد بتجربة استكشاف فريدة من نوعها وتجربة قيادة مثيرة.

تكنولوجيا صديقة للبيئة للطرق الوعرة تتخطى الكلاسيكية وتعيد تشكيل مشهد الطرق الوعرة

قمة متعة القيادة ترتكز على التكنولوجيا الهائلة للطرق الوعرة. في عصر السيارات الكهربائية والذكاء، تضع الطرق الوعرة أهمية كبيرة على البراعة التكنولوجية والمنتجات. إن التجربة النهائية التي توفرها التكنولوجيا المبتكرة هي المكان الذي تكمن فيه قوة جايكو في تجاوز النمط الكلاسيكي.

خلال «يوم التكنولوجيا» في مؤتمر الإبداع المشترك البيئي للمستخدم، كشفت جايكو النقاب عن الجيل الثالث الجديد لمحرك هجين قابل للشحن PHEV، مما دفع بتطوير المنتجات الخضراء ووضع مسار منهجي وواضح منخفض الكربون. من خلال «الطرق الوعرة + التكنولوجيا الخضراء»، تلتزم جايكو بإعادة تشكيل مشهد سيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة، وبناء رحلة خضراء فعالة لجميع السيناريوهات، عالية الكفاءة، وعالية الأداء للمستخدمين. في ما يتعلق بالتكنولوجيا الذكية، فإن نظام ARDIS الذكي لجميع الطرق الفريد من نوعه من جايكو يشمل الغالبية العظمى من سيناريوهات القيادة التي يمكن للمرء أن يتخيلها. إنها ليست فقط أداة التنقل الأكثر راحة للنخب الحضرية، ولكنها أيضاً الرفيق المثالي لعبور الجبال والبحار.

تم عرض أداء عالي الجودة وأشاد المستخدمون العالميون أثناء اختبار القيادة

خضعت تحفة جايكو الرائدة J8، التي ظهرت لأول مرة عالمياً في «معرض جنيف الدولي للسيارات»، إلى جانب الطراز الكلاسيكي J7، لاختبارات صارمة من المستخدمين العالميين ووسائل الإعلام خلال المؤتمر. من خلال جولات وسيناريوهات اختبار القيادة المتعددة، أظهرت جايكو أداءها القوي وأظهرت جاذبيتها الاستثنائية.

تم تصميم مكان اختبار القيادة في جايكو بدقة ليعكس السمات المزدوجة للعلامة التجارية المتمثلة في التنقل في المناطق الحضرية والمغامرة على الطرق الوعرة، مقسماً إلى منطقة اختبار القيادة Fantawild وأرض التخييم لتجربة أكثر ميلاً إلى المغامرة. تضمنت منطقة تجربة الطرق الوعرة في أرض التخييم العديد من مشاريع محاكاة لظروف الطرق المختلفة مثل المقاطع الهلالية عالية السرعة، والانحناءات على شكل حرف U، والمنحنيات على شكل حرف S، والمطبات الصغيرة، ومقاطع الأمواج المستمرة، والأقسام فائقة السرعة. سمح هذا الإعداد للمستخدمين بالانغماس في تصادم السرعة والعاطفة أثناء إجراء تقييم شامل لبراعة جايكو على الطرق الوعرة.

خلال جولات متتالية من اختبارات القيادة، حطمت جايكو الصور النمطية التقليدية التي تفيد بأن المركبات على الطرق الوعرة ليست متطورة أو عصرية أو ذكية. لم يحظ الأسلوب الاستثنائي والتعامل الفائق لسيارتي J7 وJ8 سوى بالثناء من سائقي الاختبار.

لم تشهد شعبية جايكو ارتباطاً بالمنتجات الاستثنائية فحسب، بل أيضًا إلى المساحة الخيالية اللامحدودة التي تقدمها لمستخدميها. تماشيًا مع موقع العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة في المناطق الحضرية، قامت جايكو ببناء بيئة متنوعة لا حدود لها للطرق الوعرة تتمحور حول «السفر + الحياة»، وأكد Shawn Xu، الرئيس التنفيذي لشركة جايكو، خلال مؤتمر الإبداع المشترك البيئي للمستخدم، قائلاً: «نحن نطمح إلى التواصل مع المستخدمين بدءًا من السيارة، على سبيل المثال لا الحصر. إنه يمتد إلى نمط حياة يتسم بالمواقف ودوائر الترفيه الفردية». وبموجب هذا التوجيه الاستراتيجي، تهدف جايكو إلى دمج دورة الحياة الكاملة للمستخدمين، وربط جميع أوجه حياة السيارة، وتنشيط بيئة جديدة للطرق الوعرة، وتقديم تجارب حياة أكثر ثراءً وخدمات ذات قيمة أعلى.