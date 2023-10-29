أصبحت ساعة HUAWEI WATCH GT 4، أحدث ساعة ذكية رائدة من هواوي، متوفّرة الآن للطلب المسبق في نسختين جديدتين في المملكة العربية السعودية. النسخة الرمادية الجديدة، المتوفرة بمقاس 46 ملم، والنسخة الفضية، المتوفرة بمقاس 41 ملم، وهي تأخذ WATCH GT 4 إلى مستويات أعلى في التصميم والمواد. على الرغم من أنهما يتبعان نفس الجماليات الهندسية مثل النسخ الأخرى من WATCH GT 4، إلا أن صناعتهما الحرفيّة الراقية تمنح مجموعة الساعات مظهرا منعشا وراقيا.

تتوفر كل من النسختين HUAWEI WATCH GT 4 Gray وHUAWEI WATCH GT 4 Silver للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بدءا من 1599 ريالا مع هدية قيّمة على موقع هواوي الرسمي وتجار التجزئة المختارين.

HUAWEI WATCH GT 4 46mm - النسخة الرمادية

النسخة الرمادية من HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 46 ملم هي ساعة أنيقة وحديثة تشع بإحساس بالفخامة الراقية والاحتراف المصقول. تصميمها بسيط وحديث، مع تباين مذهل في الحواف التي تخلق تأثيرا بصريا آسرا.

مع جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ وحزام مدمج من الفولاذ المقاوم للصدأ، تلّبي هذه النسخة حاجات أولئك الذين يقدرون الحرفية الرائعة ويريدون ملحقا لصنع البيانات. تصميم السوار المتكامل هو خروج عن الشكل التقليدي للعروة والحزام. إنه يجعل الحزام يبدو وكأنه امتداد طبيعي للجسم، ويشكل قطعة واحدة موحدة. يضمن هذا التصميم أيضا أن الساعة تجلس بشكل مريح وآمن على الرسغ.

تخضع حافة الساعة والإطار الأوسط للساعة لأكثر من 12 عملية تصنيع دقيقة، مثل الطحن الناعم والفرشاة الدقيقة والتفجير الرملي والتلميع. صُنعت الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مادة عالية الجودة تستخدم في صناعة الساعات المتقدمة، ومطلية بملمس من السيراميك، وهي مقاومة للتآكل، مع لمعان طويل الأمد ومتانة.

HUAWEI WATCH GT 4 41mm - النسخة الفضّية

النسخة الفضية من HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 41 ملم هي ملحق مذهل ينضح بشعور من الأناقة الفاخرة. تتميز بجسم من الفولاذ الفضي المقاوم للصدأ وحزام مطابق من الفولاذ المقاوم للصدأ محسن بلمسات ذهبية مستوحاة من مفتاح البيانو ثنائي اللون. يتميز سوار الرابط بتفاعل معقد بين العناصر الفضية والذهبية التي تخلق جاذبية خالدة. يوفر جسم الساعة المصنوع من الستانلس ستيل الفضّي أساسا مصقولا وأنيقا يتماهى بسلاسة مع أي ملابس ومناسبة.

تعدّ هذه النسخة المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تقنيات مصنوعة يدويا من سبائك الذهب في ساعات هواوي الذكية. تتضمن هذه العملية الدقيقة أكثر من 17 إجراء يدويا معقدا يتطلب أقصى دقة واهتمام بالتفاصيل. يضمن استخدام التقنيات المقلمة المكررة التنفيذ الدقيق والمخصص والخالي من العيوب، مما ينتج ساعة تعكس تطورا مرتفعا وحرفية فائقة.

كل مفضّلاتك واستخداماتك في ساعة واحدة

باستثناء التصميمات الأكثر إثارة، يظل كل شيء آخر حول هذه الساعات الذكية المتميزة كما هو مثل نسخ WATCH GT 4 الأخرى. لذلك تحصل على جميع الميزات الرائعة التي تحبها في WATCH GT 4، بما في ذلك عمر البطارية الاستثنائي الذي يصل إلى 14 يوما في 46 ملم وحتى 7 أيام في 41 ملم. يأتي مع تقنية مراقبة معدل ضربات القلب TruSeen™ 5.5+، والتي توفر مستوى جديدا تماما من الدقة والدقة لمعدل ضربات القلب وتتبع التمرين. أيضا، تطبيق Stay Fit الشهير، الذي يساعدك على التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن، وميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم.

باستخدام WATCH GT 4، يمكنك إجراء أو استقبال المكالمات وإرسال أو استقبال الرسائل والتحقق من الإشعارات والتحكم في تشغيل الموسيقى والمزيد. وإلى جانب هواتف هواوي الذكية، فهي متوافقة مع Android وiOS أيضا.