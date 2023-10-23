أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين جدة، والعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار اتفاقية شراكته مع برنامج الربط الجوي، وضمن جهود توسيع شبكته الدولية المتنامية في أوروبا، بالإضافة إلى خطة التوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي تحت عنوان «نربط العالم بالمملكة»، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وسيطلق طيران ناس أولى رحلاته المباشرة، من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى بروكسل، في الثاني من ديسمبر، وستسيّر الشركة بدءًا من هذا التاريخ ثلاث رحلات أسبوعية إلى العاصمة البلجيكية.

وبهذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: «مع إضافة هذه الوجهة الجديدة من جدة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يواصل طيران ناس تعزيز مكانته بصفته الطيران الاقتصادي الرائد على مستوى العالم، وتوسيع شبكة وجهاته الدولية المتنامية التي يقدمها لضيوفه، وذلك في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع برنامج الربط الجوي».

وفي نفس السياق، صرَّح علي رجب، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي قائلًا: «لا شك أن أوروبا تُعد سوقًا محوريًا بالنسبة للمملكة، ويُعد إطلاق هذه الوجهة الجديدة إلى بروكسل خطوة مهمة في مسيرتنا، إذ تعكس التزامنا المستمر بتعزيز الربط الجوي مع أوروبا، وحرصنا على مواصلة تسهيل وصول المسافرين منها إلى المملكة، فعبر شراكتنا مع طيران ناس، وكل شركات الطيران، نقطع شوطًا جديدًا في جعل تجربة السفر أكثر سلاسة، كما ظهر ذلك جليًا في الإطلاق الناجح لخط مرسيليا – جدة من قِبل طيران ناس في العام الماضي».

وأضاف: «كما أودّ أن أنوّه على الاهتمام الكبير الذي يحظى به البرنامج من قِبَل معالي الأستاذ أحمد الخطيب، وزير السياحة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج الربط الجوي، شاكرًا له ولقيادات منظومتي السياحة والطيران في المملكة دعمهم في تحقيق مستهدفات البرنامج، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا».

تُشغّل «طيران ناس» منذ إطلاقها في عام 2007 حتى الآن أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، سهّلت خلالها نقل أكثر من 60 مليون مسافر، وتهدف الشركة إلى توسيع انتشارها بشكل أكبر من خلال الوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية.