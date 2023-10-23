قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عدداً من الميزات التحفيزية للمستفيدين من مبادرة باقة روّاد المخصصة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وشركة «علم» رائدة الحلول الرقمية؛ بهدف الاستمرار في تمكين منظومة ريادة الأعمال في المملكة.

وستقدم الباقة خدمات إضافية مخصصة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والمجالات في المملكة، علاوة على خدمات التحقق من: البصمة، والوثائق الرقمية، وملكية الجوال، والعنوان الوطني بالتعاون مع البريد السعودي، كما ستشمل الميزات رفع عدد سنوات الاستفادة من خصومات الباقة من سنتين إلى حمس سنوات من فترة انضمام المنشأة للباقة، وزيادة الحد الأعلى للعمليات من 300 ألف إلى 500 ألف عملية سنوياً.

وتهدف «سدايا» من خلال هذه الخطوة إلى تقديم المزيد من الدعم لروّاد الأعمال وتحفيزهم من خلال إيجاد بيئة إلكترونية آمنة وذلك بتسهيل عمليات التحقق من بيانات العملاء عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، وتعزيز استخدامات الهوية في القطاعات الناشئة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية بتكاليف منخفضة تمكن استمرارية الأعمال ونمو الشركات.

ويمكن للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة عبر زيارة منصة مزايا التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أو موقع مبادرة باقة روّاد التابع لشركة «علم» للاستفادة من الخدمات والحصول على الميزات الجديدة.

يذكر أن مبادرة باقة روّاد حققت نمواً ملحوظاً في عدد المستفيدين من المنشآت الصغيرة و المتوسطة من مختلف القطاعات حيث بلغ مجموعهم 168 مستفيداً أجروا 13 مليون عملية.