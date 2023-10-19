احتفل معهد الصناعات الغذائية أمس (الأربعاء) بنجاح تأهيل وتدريب 351 متدربًا سعوديًا خلال عام 2023، في مبادرة تهدف إلى تقديم الكفاءات المتخصصة في صناعة الغذاء، برعاية محافظ محافظة الخرج الأمير فهد بن محمد آل سعود.

وشهد الحفل تكريم الداعمين ورعاة التدريب بحضور العديد من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك عبد الله بن ناصر البدر رئيس مجلس إدارة المعهد الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، وإبراهيم العقيلي الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، وعدد من المسؤولين في المنظومة الصناعية وذوي المتدربين.

ويُعد تأسيس معهد الصناعات الغذائية نتيجةً للشراكة النوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، ويأتي ذلك في إطار برنامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لتوفير أيدٍ وطنية مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يوفر بيئة تدريبية متكاملة تشمل الفصول الدراسية والمختبرات العلمية ومعامل الحاسوب واللغة الإنجليزية وورش العمل، إضافة إلى مصانع تدريبية ذات تقنية عالية تحاكي بيئة الإنتاج الحقيقية. وتشمل برامج التدريب المقدمة تخصصات مختلفة مثل تقنية الأغذية والجودة والسلامة الغذائية والإنتاج، والتصنيع، والتغليف، والتوزيع.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير قطاع الغذاء في المملكة العربية السعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. ومن المتوقع أن يساهم تدريب هذه الكفاءات السعودية في تعزيز الابتكار وتطوير منتجات غذائية عالية الجودة وتعزيز قدرة المملكة على التنافس في السوق العالمية.

كما يعد معهد الصناعات الغذائية مثالًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التعليم والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية. تستمر هذه الشراكة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع القطاع الخاص التي تواصل تقديم الفرص التدريبية والتأهيلية للأيدي العاملة السعودية، وذلك من أجل بناء قاعدة قوية من الكفاءات المحلية في صناعة الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.