تم افتتاح «معرض وبيع منتجات نظام العلامة التجارية أومودا» في ووهو، الصين، في 15 أكتوبر الجاري، جاذباً جمهوراً عالمياً إلى جناح أومودا ليشهدوا الرؤية الشاملة للنظام البيئي لعلامة أومودا التجارية أومودا. كجزء من ملتقى «مؤتمر نظام المستخدم العالمي المشترك 2023 لنظام أومودا البيئي». قدم المعرض إنجازات نظام المستخدم الشامل لنظام العلامة التجارية أومودا وآخر التطورات في الأجهزة الفاخرة، مقدماً مفهوماً جديداً لنظام المستخدم المشترك ومواصلاً القيادة المستمرة لنموذج LOHAS البيئي الجديد «لما بعد السيارة».

أومودا تقدم لأول مرة نموذج LOHAS الجديد ذا الجودة المبتكر. كان جناح أومودا في «معرض وبيع منتجات النظام البيئي» مليئاً بسحر التكنولوجيا، مقدماً مساحة تجربة LOHAS مغمورة بمحطات الشحن والطائرات بدون طيار وألواح التزلج البرية. تغطي مجموعة منتجات أومودا الموسعة بفئات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والملابس والرياضات الخارجية، مما يجذب الجمهور الشاب بالعناصر العصرية والعالية الجودة.

تجسيدًا لروح السفر منخفض الكربون، أصبح الظهور الأول لدراجة أومودا، وهي منتج فاخر مشتق، المفضلة في المعرض، مجذبة العديد من المستخدمين لاختبار الركوب. ستظهر هذه الدراجة أيضاً في حدث «ركوب الدراجات الخيري» الذي تنظمه أومودا في 17 أكتوبر، حيث سترافق آلاف المستخدمين من أكثر من 30 دولة في حدث متوهج عصري منخفض الكربون.

ومع ذلك، لم تكن ملحقات الأناقة الرائعة فقط هي التي جذبت الانتباه؛ فطرازا السيارات الرئيسيان OMODA 5 و OMODA E5، اللذان ينبثقان بديناميكيات جمالية مستقبلية، قد نالا أيضاً إعجاباً وتصفيقاً من زوار المعرض.

من المنتجات إلى العناصر الفاخرة، تتماشى أومودا بعمق مع نمط حياة الشباب المعاصر، ممتدة لمساتها في كل جانب من جوانب حياة المستخدمين، مقدمة خيارات متنوعة وتقود تحولاً في النمط الصحي المستدام LOHAS الجديد لجيل الشباب.

خارج إطار المركبة، تتعاون أومودا مع المستخدمين العالميين لصياغة نظام بيئي جديد خلال المعرض، عقدت أومودا أيضاً حدثاً لإطلاق نظام بيئي للعلامة التجارية، حيث أعلنت رسمياً عن ذلك النظام مستنداً على الإبداع المشترك للمستخدم ومشاركة القيم.

«موضوعنا لحدث الإصدار هو كسر الحواجز، وتجاوز مفاهيم التشغيل التقليدية للسيارات، وصياغة مواقف نمط الحياة ودوائر الترفيه الشخصية ذات التميز الفردي. نرغب في أن يبدأ التواصل مع مستخدمينا مع المركبة، ولكن لا يقتصر على ذلك»، هذا ما عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة أومودا، Shawn Xu، خلال الحدث. تلتزم أومودا بفلسفة توجيه الاهتمام نحو المستخدم، حيث تضع المستخدمين في مقدمة صناعة القرار، وتحولهم إلى مبدعين مشاركين للنظام البيئي لعلامة أومودا ومشاركين في قيمتها البيئية.

حالياً، تم إطلاق أومودا في 14 سوقاً عالمياً، مستخدمة لغتها الجمالية الفريدة وتقنية الاتصال الذكية لربط الحاضر بالمستقبل، مما يجعلها الرائدة في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في نظر الشباب. في المستقبل، وبتوجيه من استراتيجية التعاون والمشاركة البيئية، لا تهدف أومودا إلى بناء سيارات ممتازة للمستخدمين فحسب، ولكن لتعزيز رفاهيتهم. تلتزم العلامة التجارية بتغيير العلاقة بين السيارات والأشخاص، وتطمح لأن تصبح شريكاً ذا سلوك خاص لمستخدميها.