في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستثمار بطريقة آمنة ومريحة، يقدم بنك البلاد عوائد مالية تفوق الـ6% كعوائد سنوية لحساب الاستثمار بالوكالة. ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام بنك البلاد بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائه، تلبي احتياجاتهم المالية وتتماشى مع متطلباتهم الاستثمارية، حيث أكّد بنك البلاد أنه يمكن فتح الحساب بدون أي رسوم اشتراك أو أي رسوم عبر تطبيق البلاد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد للعملاء، مما يجعله بديلًا للودائع التقليدية، ومتوافقاً مع ضوابط اللجنة الشرعية، وخيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن حلول استثمارية آمنة وبطريقة مُبتكرة.

ويتيح البنك للعملاء إمكانية الاستفادة من حساب الاستثمار بالوكالة عبر الريال السعودي والدولار الأمريكي، مما يوفر مزيدًا من التنوع دون رسوم على عملية الاستثمار الذي يبدأ من فترة شهر وحتى 24 شهرا، مع إمكانية التجديد التلقائي لعقد الوكالة بنفس رأس المال وتحويل الأرباح إلى الحساب الجاري أو إعادة استثمار رأس المال والأرباح بشكل تلقائي مما يسهل عملية الاستثمار ويحقق عوائد إضافية بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن حساب الاستثمار بالوكالة يعد أحد أهم المنتجات المصرفية المبتكرة التي يعتز بتبنّيها بنك البلاد لتتماشى مع مبادرة تعزيز الوعي المالي والادخار أحد أهم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. في حين يتيح حساب الاستثمار بالوكالة للسعوديين والمقيمين على حدٍ سواء التسجيل فيه للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية المتميزة بطريقة سهلة جدا عبر تطبيق البلاد وعلى مدار الساعة.