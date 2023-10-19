أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير «الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2023» الذي أصدرته اليوم (الخميس)، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، متأثرة بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، كما ساهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر

ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8%، والبيوت بنسبة 0.1%، وفي المقابل، استقرت أسعار الشقق ولم تسجل أي تغير يذكر.

من جانب آخر، فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1%، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1%، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، والمراكز التجارية بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث من عام 2023، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

ارتفاع أسعار العقارات على أساس ربع سنوي

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2023)، كما ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة 0.3%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1%، والبيوت بنسبة 0.3%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

كما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.1%، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1%، وأسعار المعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار كل العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي، حيث لم تسجل أي تغير يذكر في الربع الثالث من عام 2023.