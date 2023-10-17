شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023 المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية والتنموية.

وعقد الجدعان على هامش الاجتماعات عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء المالية ومسؤولي الحكومات، وقياديين من المؤسسات المالية العالمية، إضافة إلى المشاركة في عدد من الندوات رفيعة المستوى التي تُعنى بتطورات الاقتصاد العالمي.

واستعرض وزير المالية في كلمته، جهود المملكة في تعزيز استدامة الديون السيادية للدول منخفضة الدخل، مُشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020، مؤكداً حرص المملكة الدائم على كُل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد العالمي.

وشدد وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، على أهمية ترتيب المجموعة لأولوياتها التمويلية بما يحقق هدفيها الرئيسيين وهما القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، مبيناً أهمية تحفيز المجموعة لاستثمارات القطاع الخاص لمواجهة التحديات العالمية مثل أمن الطاقة والغذاء والماء.

وقدم الجدعان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، شكره للحكومة المغربية على استضافتها الناجحة للاجتماعات السنوية للعام 2023، معرباً عن تعازيه في ضحايا الزلزال، مرحباً بمرونة الاقتصاد العالمي على المدى القريب، على الرغم من اتساع التباين في النمو، ومخاوف الأمن الغذائي، وارتفاع مخاطر الديون السيادية.

وذكر الجدعان، أن الاجتماعات السنوية للعام 2023 في المغرب تمثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسبل مواجهتها، مشيراً إلى قوة الاقتصاد السعودي بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، مضيفاً أن الدعم الذي تقدمه المملكة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مؤكداً على دور صندوق النقد الدولي في الحفاظ على استقرار النظام النقدي الدولي وتسهيل التجارة الدولية.