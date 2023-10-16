التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في القاهرة اليوم (الاثنين)، وزير العمل بجمهورية مصر العربية حسن شحاتة، بحضور مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في قطاع العمل، وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء أهم المنجزات التي حققتها السعودية لتطوير سوق العمل ضمن رؤية 2030، وأبرز المبادرات والمشاريع القائمة حالياً لتعزيز المهارات، ومستوى التنافسية، وجاذبية السوق للاستثمار.

ورعى الوزير الراجحي ووزير العمل المصري خلال اللقاء توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين لتشغيل برنامج الفحص المهني؛ بهدف تطوير القوى العاملة المهنية لتلبية حاجات سوق العمل السعودي.