تشارك شركة تكامل، الرائدة في تقديم الحلول الشاملة للخدمات الحكومية والقطاع الخاص، في معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات الذي سيقام في دبي من 16-20 أكتوبر، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز وتوسيع علاقاتها التجارية الدولية، وتعزيز دورها في تسريع الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية الرقمية.

وتهدف «تكامل» من المشاركة إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، حيث تقدم حلولًا شاملة للخدمات الحكومية والقطاع الخاص جوهرها الفرد، وتسعى لبناء علاقات تجارية وتوسيع قاعدة العملاء، حيث تركز على التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتحسين العمليات، إذ تستعرض خلال المعرض تجاربها الناجحة وبرامجها المبتكرة لتعزيز الشراكات والتعاون المستقبلي.

وتستقبل «تكامل» الزائرين في جناحها الكائن في قاعة رقم 13 «قاعة الشيخ راشد» تحت رقم D40، لإطلاعهم على أحدث حلولها وتقديم فرصة فريدة للتواصل مباشرة مع فريقها الخبير.