كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق (أغسطس 2023) على أساس سنوي، حيث كان 2.0%.

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2023 الذي أصدرته «الإحصاء» اليوم (الأحد)، فإن ذلك يُعزى إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1% وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.

أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر

ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21.0%. وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 21%. كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.8% متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.

وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 1.2%، متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7%. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (-3.6%)، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6%، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة (-5.3%)، وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار الخضار بنسبة (-6.3%).

استقرار الأسعار في سبتمبر مقارنة بأغسطس

مقارنة بشهر أغسطس 2023، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا في سبتمبر 2023 (بزيادة طفيفة بنسبة 0.01%). في حين ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.3%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.3%، وكذلك ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، وارتفعت أسعار منتجات التبغ بنسبة 0.1%.

ومن جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.5%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (-0.2%)، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (-0.3%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (-0.1%)، وقسم الاتصالات بنسبة (-0.1%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (-0.4%).