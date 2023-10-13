احتفلت شركة «كريم»، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، أخيراً، بافتتاح مكاتبها الجديدة في المملكة العربية السعودية، وبالذكرى العاشرة على تأسيسها في السعودية، وذلك بحضور كبار الضيوف والمسؤولين في الجهات الحكومية السعودية ومجموعة من مديري «كريم» من مختلف المدن الموجودة فيها، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كريم» مدثر شيخة، والمدير العام لشؤون النقل في الشركة باسل النحلاوي.

واستضافت «كريم» حفلاً كبيراً بمناسبة افتتاح مكتبها الجديد في قلب الرياض، الذي يعكس نمو «كريم» المستمر ويرسخ التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي في السعودية، والمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع ومجتمع شامل، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتفخر «كريم» بمساهمتها في نمو الاقتصاد السعودي، كما أدت دوراً بارزاً في توفير مصادر دخل مرنة بتسجليها أكثر من 900 ألف كابتن في السعودية، ونتج عن تفاني وجهود كباتن «كريم» إنجاز ملحوظ، حيث حقق الكباتن ربحاً يتخطى قدره 5 مليارات ريال سعودي، ليسلط ذلك الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير الذي تولده المنصة، ويعود بالفائدة على المجتمع في السعودية.

كما نجحت خدمة توصيل الطعام التابعة لـ«كريم» في توصيل أكثر من 11 مليون طلبية منذ عام 2019. واليوم تقدم «كريم» خدمة توصيل الطعام الصحي عند الطلب في مدينتيْ الرياض وجدة؛ لمساعدة العملاء في الحصول على طعام لذيذ وصحي وتشجعيهم على الاهتمام بصحتهم دون أي اشتراك. كما توفر الخدمة للعملاء مجموعة واسعة من الوجبات الصحية والمعلومات والنصائح حول العادات الغذائية الصحية، وذلك لتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.

وأعرب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كريم» مدثر شيخة، عن سعادته بتحقيق هذه الخطوة المهمة، قائلاً: «إن افتتاح مكاتبنا الجديدة وتجاوز حاجز الـ10 سنوات في السعودية إنجازٌ بالغ الأهمية لشركة «كريم». نحن فخورون بدعم النمو الاقتصادي في السعودية وتعزيز توافر الخدمات الرقمية عبر تطبيق شامل «Everything App» من شأنه تقديم خدمات متعددة واستثنائية تعمل على تبسيط وتعزيز الحياة اليومية لعملائنا».