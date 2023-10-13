كشف رصد أجرته «عكاظ» تسجيل 16 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) أدنى مستوى تاريخي لها في شهر أكتوبر من العام الحالي 2023. ووفقاً للرصد، فإن هذه الشركات سجلت هذه المستويات تزامناً مع وصول المؤشر إلى دون مستويات 10,500 نقطة، مع تسجيل العديد من الشركات أدنى سعر سنوي لها.أظهر الرصد أن عدداً من الشركات سجلت قاعها التاريخي في سلسلة الانخفاض الأخيرة؛ التي سجلها مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي»، بفضل العديد من العوامل؛ أهمها تصحيح المؤشر بعد سلسلة الارتفاعات التي سجلها في وقت سابق، إضافة إلى الأحداث السياسية، والشركات التي سجلت أدنى مستوى تاريخي لها عند إدراجها في سوق الأسهم الرئيسي أو أسعارها في سوق الأسهم الرئيسي عقب انتقالها من السوق الموازي هي «أماك 50.8 ريال، العمران 62.4 ريال، التطويرية الغذائية 94.4 ريال، السيف غاليري 7.57 ريال، النهدي 135 ريالاً، أملاك 12.9 ريال، سهل 17.06 ريال، النايفات 12.92 ريال، مرنة 10.8 ريال، رتال 8.01 ريال، سمو 38.7 ريال، مشاركة ريت 5.65 ريال، ملكية ريت 5.88 ريال، سيكو السعودية ريت 4.6 ريال، دراية ريت 7.32 ريال، الخبير ريت 6.37 ريال».تتداول أسهم 23 شركة حالياً دون قيمتها الدفترية، بعد موجة الانخفاضات التي شهدتها العديد من الأسهم المدرجة، ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها الدفترية هي: «التصنيع، أسمنت نجران، أسمنت الشمالية، العربي، أملاك، مرنة، المملكة، الدرع العربي، الكهرباء، دار الأركان، سينومي سنترز، الرياض ريت، جدوى ريت الحرمي، مشاركة ريت، ملكية ريت، سيكو السعودية ريت، الأهلي ريت 1، دراية ريت، سدكو كابيتال ريت، الإنماء ريت التجزئة، ميفك ريت، الخبير ريت، الإنماء الفندقي ريت».سجلت أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة مكررات ربحية منخفضة، ويقصد بمكرر الربحية الأرباح التي حققتها الشركة في آخر 12 شهراً مقارنة بسعر السهم؛ ففي حال استقرار مستوى أرباح الشركة وفقاً لآخر أرباح سنوية سجلتها، فإن مكرر الربح يدل على عدد السنوات المطلوبة لاستعادة قيمة السهم من الأرباح المحققة، وكلما انخفض مكرر الربح زادت جاذبية السهم، والأسهم التي تتداول دون مكرر ربحي 10 تختص بـ13 شركة هي: «البحري، أسواق العثيم، تنمية، الاستثمار، العربي، الأهلي، سلامة، اتحاد الخليج الأهلية، أسيج، الاتحاد، جي آي جي، الكهرباء، سينومي سنترز».