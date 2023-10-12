أعلنت «عِلم»، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس للتقنية 2023»، الحدث التقني الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إذ سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.

وستستعرض «عِلم» خلال مشاركتها في هذا الحدث مجموعةً متنوعة من خدماتها وحلولها الرقمية المبتكرة وقدراتها في عمليات الإسناد في مجالات متعددة، تصب في مسار مدن المستقبل والأمان الذكي والاقتصاد الرقمي وذكاء الأعمال والصحة الذكية والحكومات الذكية والنقل المتقدم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المستمرة للشركة لتقديم حلولها الرقمية المتقدمة على نطاقٍ أوسع، وتعزيز مكانتها كشركةٍ رائدة في ابتكار الحلول الذكية، وتوسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية ومواكبة أحدث التطورات في مجال الخدمات الرقمية وعمليات الاسناد.

وأكَّد المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق ماجد بن سعد العريفي في «عِلم»، حرص الشركة على مواصلة المشاركة في هذا الحدث الرائد باعتباره يتيح منصة إستراتيجية لتعزيز حضور الشركة إقليمياً وعالمياً، وتوسيع نطاق شراكاتها الإستراتيجية مع أبرز أقطاب التكنولوجيا، مشيراً إلى أن «جيتكس 2023» سيتيح للشركة الاطلاع على الفرص المتاحة وآفاق دخول أسواق جديدة، كونه يعتبر الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، مفيداً أن هذه المشاركة في هذا الحدث تعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار في المنطقة، وتقديم الحلول الذكية الرقمية المتطورة التي تلبي حاجات مختلف القطاعات، وترتقي بتجربة العملاء أفراداً ومؤسَّسات.

وبيَن العريفي حرص «عِلم» على توفير الخدمات والحلول الرقمية بأعلى معايير الكفاءة والجودة، وإتاحة بنية تحتية تقنية متقدمة تدعم نماء وتطور القطاعات الحيوية بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» وبرنامج التحول الرقمي، مؤكدا سعي الشركة لتكون الممكن الرقمي الأول في المنطقة، استناداً لخبرتها طويلة الأمد، وفريقٍ من الكوادر والكفاءات الوطنية، وشبكة شراكاتٍ إستراتيجية ضمن القطاعات الحكومية والخاصة، وحلول متكاملة تشمل المنصات والمنتجات والمشاريع الرقمية.

يذكر أن تحاليل ومؤشرات الأسواق تشير إلى أن قطاع تقنية المعلومات سيواصل مسار النمو؛ فوفقاً لتقارير شركة «جارتنر للأبحاث»، من المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على تقنيات المعلومات حول العالم ليصل إلى نحو 4.7 تريليون دولار خلال العام الحالي، بزيادة 4.3% مقارنة بالعام الماضي. وفي ضوء ذلك، تسعى «عِلم» إلى الاستفادة من هذا النمو عبر تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع فئات المجتمع بما يسهل حياتهم، والشركات بمختلف القطاعات لتعزيز كفاءة وسلاسة آليات العمل.

وعلى مدى أكثر من 3 عقود، واصلت «عِلم» ترسيخ حضورها باعتبارها الشريك الرقمي الأول لشريحة واسعة من العملاء المؤسسين والأفراد، ومحركا رئيسيا للتحول في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتبنى الشركة رؤيةً محورها بناء مجتمع معرفي يواكب متطلبات العصر الرقمي، وتحظى اليوم بثقة ما يزيد على 30 مليون مستخدم، وأكثر من 700 ألف عميل تجاري ضمن القطاع الخاص. وتعتمد «عِلم» نهج توطين تقنية المعلومات، وتتيح نماذج أعمال أكثر مرونة وشمولية، وتدير الشركة أكثر من 50 علامة تجارية في مُختلف القطاعات، إلى جانب إدارة أكثر من 170 مشروعا وإجراء نحو ملياري عملية سنوياً.