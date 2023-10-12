حصل البنك السعودي الأول على شهادة «سمارت سكور» عن المقر الرئيسي الجديد للبنك «برج الأول»، وبذلك يعد أول بنك في السعودية وثالث مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط الحاصلة على الفئة البلاتينية التي تعد الأعلى تصنيفًا ضمن فئات هذه الشهادة.

وتعد شهادة «سمارت سكور»، التي تقدمها هيئة الاعتماد العالمية «وايرد سكور»، المعنية بتقييم المباني الذكية هي الأفضل في فئتها والتي تعمل على توفير بيئة عمل جذابة، وتعزز كفاءة تكلفة التشغيل، وتضمن معايير الاستدامة العالية.

حيث يحوي المقر الجديد للبنك، أحدث المساحات المكتبية المدعومة بأفضل التقنيات المتوافقة مع الاستدامة، وأسلوب حياة الموظفين، إضافة إلى مرافق مبيعات التجزئة والتدريب.

وقالت الرئيس التنفيذي للتشغيل لدى «الأول» غادة الجربوع: «فخورون بكوننا أول بنك في السعودية يحصل على شهادة «سمارت سكور» ضمن الفئة البلاتينية الأعلى لهذه الشهادة المرموقة، التي تؤكد مساعينا المتواصلة لتحقيق التميز، كما تعكس شغف فريق مشروع «برج الأول» الذي أكمل بنجاح جميع مراحل عملية الاعتماد الصارمة».

وأضافت: «هذه الشهادة تعد إضافة أخرى للنجاحات السابقة التي حققها البرج، ومن بينها حصوله على جائزة «أفضل مشروع مبنى في المملكة للعام 2022 من مييد»، وشهادة «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة الذهبية من مجلس المباني الخضراء الأمريكي في العام 2023». كما تؤكد شهادة «سمارت سكور» البلاتينية التزامنا في إثراء تجربة مكان العمل للموظفين».

وقال رئيس «وايرد سكور» وليام نيوتن: «لقد كان من دواعي سروري أن أزور «برج الأول» شخصياً لمنحهم شهادة «سمارت سكور الفئة البلاتينية» وذلك لاستخدامهم التكنولوجيا الذكية في مقرهم الجديد، حيث ساهمت شراكتهم مع شركة «وايرد سكور» المزود المعتمد لحلول «سيمنز» في تحقيق طموح «الأول» بأن يصبح البنك الرقمي الرائد في المملكة».

وقد اعتمدت «وايرد سكور» أكثر من 800 مليون قدم مربع من العقارات الرئيسية، كان لها تأثيرها الإيجابي على أكثر من ثمانية ملايين شخص في 36 دولة. دخلت الشركة في شراكة مع الجهات المعنية في لندن ونيويورك وباريس وبرلين ومدن عالمية أخرى، بهدف وضع معايير الاتصال الرقمي في المؤسسات التجارية العالمية.