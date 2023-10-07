وسط أجواء حماسية وتفاعلية كبيرة وتنظيم رائع، وفي ظل إقبال جماهيري غير مسبوق، تتجه أنظار محبي سباقات السرعة حول العالم إلى حلبة لوسيل في قطر، حيث ينطلق مساء غد (الأحد) السباق الرسمي للجولة 18 من بطولة العالم للفورمولا 1، التي تحمل اسم جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا واحد 2023، حيث دخلت حلبة لوسيل الدولية، موطن رياضة السيارات والدراجات النارية في الشرق الأوسط، بحلة جديدة، بعدما خضعت لتغييرات وتحسينات مميزة، استعداداً لاحتضان ثاني جولة فورمولا واحد، حيث استضافت أول جولة لها في عام 2021، وقد جددت قطر عقد الاستضافة مع البطولة العالمية لمدة 10 سنوات جديدة.

وشهد اليومان الأولان من الجولة الـ18 إقامة حصص التجارب الحرّة واللفات السريعة (السرعة العالية) إلى جانب حصة التجارب التأهيلية للسباق الرئيسي المرتقب الذي سيقام الأحد، حيث اختبر السائقون مسارات الحلبة التي شملتها عملية إعادة التطوير في حصص التجارب الحرّة، والتي كانت فرصةً للفرق المشاركة لاختبار مدى جاهزيّة سياراتها، خصوصا في ظلّ الأجواء التي شهدت رياحاً قوية، ما يتطلب تعديل الاستراتيجيات والتكيّف لتحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن عدد جولات بطولة العالم للفورمولا واحد يبلغ 23 جولة، بدأت الجولة الافتتاحية في الفترة من 3 إلى 5 مارس الماضي في البحرين، وتختتم بجائزة أبوظبي الكبرى في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل على حلبة ياس في أبوظبي.

وتعد منافسات سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد 2023 الحدث الأبرز في رزنامة فعاليات الرياضات الميكانيكية في قطر لهذا العام، كما أنها تستقطب الكثير من محبي رياضة السرعة والسيارات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المزيج الرائع الذي يجمع عراقة الصحراء مع التكنولوجيا المتطورة والسرعة.

وقد احتفلت الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي للفورمولا 1، بالإعلان عن الوصول الرسمي للفورمولا 1 إلى قطر، خلال حدث رياضي ضخم ينبض بالتكنولوجيا المتطورة، في مطار حمد الدولي، مقر عمليات الناقلة القطرية، قبيل انطلاق منافسات السباق، كما رحبت الناقلة القطرية بوصفها راعي لقب جائزة قطر الكبرى بوصول نخبة السائقين في العالم إلى حلبة لوسيل الدولية الحديثة.

واحتفالاً بهذا الحدث، ازدانت طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ B777 بشعار الفورمولا 1®، معززة بذلك دعم الناقلة الوطنية لدولة قطر المتنامي للرياضة بمختلف أنواعها.

وعلى هامش الاحتفال التقطت الصور التذكارية التي ضمت كلا من: السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، السيد ستيفان دومينيكالي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1، عبد الرحمن عبد اللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، بيير غاسلي واستيبان أوكون سائقي فريق BWT Alpine، إضافة إلى أفراد طاقم الضيافة لدى الخطوط الجوية القطرية.

وفي هذه المناسبة قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «منذ أن أعلنا عن رعايتنا لسباقات الفورمولا 1 ونحن نتطلع قدماً لاستضافة منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - قطر 2023، لما يقدمه من إثراء للإرث الرياضي لدولة قطر. كما أنه يجسد التميز في الأداء، الذي لطالما تميزت به الخطوط الجوية القطرية عبر تجارب السفر الاستثنائية التي تقدمها لمسافريها في جميع أنحاء العالم.. نترقب بكل شوق انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى لنسجل معاً إنجازاً تاريخياً جديداً في دولة قطر».

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تلتزم بدعم الرياضة بمختلف أنواعها على مستوى العالم، من خلال مساعدة المشجعين للحصول على تجربة سفر استثنائية لحضور البطولات والفعاليات الرياضية المفضلة لديهم. وتعد الناقلة الوطنية لدولة قطر شريك الطيران الرسمي لسباقات الفورمولا 1، وبطولة الكونكاكاف، وفريق باريس سان جيرمان، وبطولة الرجل الحديدي والرجل الحديدي 70.3، وسلسلة الترياثلون، والاتحاد العالمي للتزلج الشراعي، وبطولة يونايتد للرجبي، وبطولة نادي الرجبي الأوروبي للمحترفين، وعدد من البطولات والأحداث الرياضية الأخرى في مختلف الرياضات بما في ذلك كرة القدم الأسترالية، وكرة السلة، والكريكيت، والفروسية، وسباق السيارات، والاسكواش، والتنس.