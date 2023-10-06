جددت مجموعة «STC» رعايتها لموسم الرياض بقيمة تجاوزت الـ 92 مليون ريال لتمثل أعلى رعاية في فئتها للموسم.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن تهنئته لمجموعة stc على تجديد رعايتها لموسم الرياض 2023 بحلته الجديدة.

وأوضح آل الشيخ أن قيمة الرعاية تجاوزت 92 مليون ريال، حيث تمثل أعلى فئة رعاية بالموسم، مقدماً بهذه المناسبة شكره للأستاذ عليان الوتيد الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية ولمجلس الإدارة ممثلة بالأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس المجلس.

ويجسد تجديد مجموعة STC الوطنية الرائدة لرعايتها لموسم الرياض على ثقتها الكبيرة بالفرص التي يخلقها الموسم، وإيمانها البالغ بما يوفره الموسم من عوائد ونجاحات كبيره لشركائه. ولتبرهن على حرصها على تحقيق النجاحات مع شركائها بالمملكة واستثمار أي فعالية وطنية في تجديد قصص النجاح وتعظيم الأثر وتعزيز الحضور الفاعل فيها بما يخدم كافة الأطراف.

ويستقطب موسم الرياض العديد من الرعاة والشركات من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، والتي تحرص على استثمار حجم الفرص والشراكات الواعدة التي يخلقها الموسم الذي يشكل أهمية كبرى في مجال التسويق والرعاية والاستثمار، وما يوفره من فرص نجاح مضمونه لشركائه، حيث يجذب كل عام ملايين الزوار من مختلف دول العالم، وتتسابق على الفوز برعاياته كبرى الشركات والرعاة.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10 - 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.